Eerste topvrouw van Albert Heijn moet groei zeker stellen

Normaal shoppen kan ze niet meer. “Ik kijk alleen met retailogen naar de wereld”, zei ze ooit in een interview. Met die retailogen speelde ze ooit slijterijketen Gall en Gall weer in de kijker bij jong publiek. En zorgde ze ervoor dat de grootste Nederlandse super Albert Heijn meer gezonde producten in de schappen had staan. Nog een opmerkelijk detail: in de auto naar huis staat steevast slam.fm op en zingt ze keihard mee.

We hebben het over de Marit van Egmond, sinds woensdag de eerste topvrouw bij supermarktketen Albert Heijn. Haar aantreden is 1 februari pas officieel, maar tijdens de presentatie van de jaarcijfers droeg haar voorganger het stokje – in werkelijkheid een miniatuurwinkelwagen – over.

Die jaar- en kwartaalcijfers waren positief. Moederbedrijf Ahold Delhaize rapporteerde mooie cijfers. In Nederland, maar ook in België zag het bedrijf een omzetstijging van om en nabij drie procent. Niet alleen de Albert Heijn-filialen presteerden goed, maar ook via de webwinkel en Ahold-dochter bol.com werden meer producten verkocht. Hetzelfde geld voor de winkels van het Belgische Delhaize. En ook in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize tweederde van zijn geld verdiend, boerde het bedrijf goed. Een van de redenen van het overzeese succes: Amerikanen die vaker online boodschappen doen.

Maar woensdag maakte databedrijf Nielsen ook de marktaandelen van de Nederlandse supermarkten bekend. Albert Heijn steekt met een aandeel van 34,7 procent nog altijd met kop en schouders boven de rest uit, maar verliest wel terrein. Jumbo, Aldi en Lidl zagen hun marktaandeel afgelopen jaar ietsje groeien, terwijl Albert Heijn een beetje inleverde. Deze ontwikkeling omkeren is een van de vele uitdagingen waar Van Egmond haar tanden in zal moeten zetten.

Maar van uitdagingen lijkt Van Egmond niet vies. Een jaar of anderhalf terug gaf ze een team jonge collega’s, onder de noemer Food Rebels, de kans om buiten de kantlijn te kleuren. Zo werd de maaltijdmuur geboren. Een muur waar je in plaats van kroketten en kipcorns, verse salades en maaltijden kunt trekken.

Voedsel, en dan vooral gezond voedsel, is haar passie, laat Van Egmond regelmatig vallen. Het maakte dat ze ooit levensmiddelentechnologie studeerde aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. En dat ze jaren later als directielid hamerde op minder suiker, zout en vet in de schappen van de ‘Appie’. Het maakte waarschijnlijk ook dat diezelfde ‘Appie’ zich de afgelopen jaren meer stort op verse producten.

Van Egmond is een ware Aholdtelg die op haar 25e binnenkwam als management-trainee. Om krap vijftien jaar later toe te treden tot de directie. Ze was toen kritisch op het bedrijf dat bij leveranciers weleens te boek stond als ‘ministerie’. De directie van Albert Heijn was ‘te stroperig’ en ‘te veel bezig met interne processen’, zei ze in een interview met het blad MT.

Voor haar manier van leiding geven lijkt een andere uitspraak tekenend. Die deed ze in het Noordhollands Dagblad in 2017: “Onze klanten vragen om nieuwe producten. Ze willen verrast worden.”

