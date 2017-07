Eerste succes in strijd tegen Franse en Portugese branden

In Frankrijk gaat het dan vooral om de streek rond het plaatsje Bormes-les-Mimosas aan de Franse Rivièra. In Portugal zijn branden in natuurgebieden in het midden van het land bedwongen.

Al zeker een week staan overal in het zuiden van Europa brandweerlieden paraat om te blussen. Maar niet alleen daar. Ook in Zuid-Roemenië, Moldavië, Albanië en Oekraïne zijn roodgloeiend vlekken te zien op de satellietkaarten van Effis, het Europese informatiesysteem over bosbranden. Als de tussenbalans wordt opgemaakt, blijkt dat in het zuiden van Frankrijk meer dan twintig brandweerlieden en politiemensen gewond zijn geraakt bij de bestrijding van de hevige branden. En alleen al op Corsica en in Zuid-Frankrijk is voor 7000 hectare bos in vlammen opgegaan. Ruim 12.000 mensen, onder wie veel toeristen, werden in de laatste dagen geëvacueerd.

In Italië stierf een groot aantal bijen nadat ze door de rook gedesoriënteerd raakten

Ook op het eiland Corsica moesten bewoners en vakantiegangers op de vlucht voor het vuur. Franse media melden dat op het eiland een verdachte is aangehouden die mogelijk een brand heeft gesticht.

In het midden van Portugal ontstonden door aanhoudende droogte en harde wind steeds nieuwe branden. Bijna tweeduizend brandweermannen waren vandaag in de buurt van de gemeente Serta in de weer zes grote branden te blussen. Vanuit Marokko kwam een blusvliegtuig helpen, ook Spanje stuurde vier blusvliegtuigen ter versterking. Serta ligt vlak bij Pedrogao Grande, waar vorige maand 64 mensen omkwamen door hevige bosbranden.

In Midden- en Zuid-Italië kampen de regio’s Sicilië, Sardinië, Lazio en Puglia al zeer geruime met branden. Droogte is een belangrijke oorzaak, maar er is ook sprake van brandstichting. Volgens de Italiaanse agrarische vereniging Coldiretti zou een aanzienlijk deel van het bijenbestand in die gebieden door de rook gedesoriënteerd zijn geraakt en zijn doodgegaan.

Vertrekken van de camping gaat niet: één toegangsweg blijft vrij voor de brandweer Nederlander Arnold Kraay en zijn gezin moesten vanwege de brand hun camping ontvluchten. Voorlopig blijven ze daar. Rond twee uur werd dinsdagnacht groot alarm geslagen op camping Camp Du Domaine in de Zuid-Franse badplaats Bormes-les-Mimosas. Het duurde even voordat Arnold Kraay (41) begreep dat de camping werd geëvacueerd. Met zijn vrouw en dochter van vijf sliep hij in hun caravan aan het strand toen ze werden geëvacueerd. Toen het licht werd zag hij de dikke zwarte wolken achter de camping De kans op brand door droogte is er volgens hem ieder jaar – Kraay komt al 25 jaar op de camping – maar dit keer was het ‘echt beangstigend’. “De bosbranden zagen we al vanuit de auto toen we zondag richting Saint-Tropez reden”, vertelt Kraay over de telefoon. Twee dagen later kleurde de lucht achter hun camping roodgloeiend. Na het alarm zocht Kraay spulletjes bij elkaar en stapte de caravan uit. Andere campinggasten liepen met rugzakken en rolkoffers richting het strand. De nacht moesten de gasten verder doorbrengen op het strand. Kraay sliep met zijn gezin op een lege loungebank voor een restaurant. Toen het licht werd zag hij de dikke zwarte wolken achter de camping. Honderden brandweerlieden en vijf blusvliegtuigen probeerden de brand bij de camping vandaan te houden. Camp Du Domaine is met 1350 plaatsen en meer dan drieduizend gasten een van de grotere campings in de omgeving. Hij is op vakantie, en blijft zolang als hij kan De volgende dag kon de familie terug naar de camping. Maar door rookontwikkeling moesten ze in de namiddag voor de tweede keer verhuizen. Campinggasten slapen op het strand of vinden onderdak bij de naburige zeilschool waar opvang geregeld is. Kraay ontmoette een Belg die zijn gezin en een andere familie onderdak bood. Vanaf die plek wacht hij de berichten af. Het vuur strekt zich uit over een oppervlakte van ongeveer 600 hectare in de buurt van Bormes-les-Mimosas in het departement Var. Blusvliegtuigen vliegen nu af en aan, vertelde Kraay vandaag. Campinggasten die naar huis willen hebben pech: er is maar één toegangsweg naar de camping en die ligt aan de kant van het risicogebied. “De weg moet vrij blijven voor de brandweer, dus auto’s en caravans moeten blijven staan”, vertelt hij. Toch proberen mensen het, zegt Kraay. Voor Kraay zijn de auto en caravan nu helemaal niet belangrijk. “Je gezin, je telefoon, je pinpas en een paar flessen water. Dat is alles wat je nodig hebt.” Het moet gek lopen wil Kraay vertrekken. Hij is op vakantie, en blijft zolang als hij kan.

