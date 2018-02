Aan die onduidelijkheid komt mogelijk een eind, nu binnen de internationale schaatsunie ISU stemmen opgaan voor verandering.

Reden is de volstrekt chaotische finale van de vrouwenrelay, de aflossing, maandagavond. Zuid-Korea, Canada, China en Italië maakten allemaal fouten en het duurde minuten voordat de uitslag op het scherm verscheen. En toen die uitslag dan kwam, was het ook niet duidelijk waarom juist Canada en China straffen kregen en Zuid-Korea en Italië niet. Tevens was het ingewikkeld uit te leggen dat een land dat zich niet voor de finale kwalificeerde alsnog op het podium verscheen: Nederland.

Het leidde vandaag tot een pandemonium aan vragen aan de ISU. De schaatsunie trok zich dat aan, en bracht de redenering naar buiten waarom er penalty’s waren uitgedeeld. Tekst werd aangevuld met beeld waarop allerlei pijltjes werden getekend. Wat bleek: China wisselde te laat, Canada had twee schaatssters in de baan.

Willekeur

Het was een eerste stap naar transparantie binnen de shorttracksport, waar een jurybeslissing normaliter zonder argumenten wordt gepubliceerd. Sjinkie Knegt: “De jury maakt het voor de kijker lastig en bijna onbegrijpelijk. Of het een beetje willekeur is? Misschien wel ja.”

Het hoofd van de technische commissie binnen de internationale schaatsunie ISU, Nathalie Lambert, ging vandaag nog een stapje verder. Zij liet op Twitter weten dat vanaf volgend jaar het systeem wordt veranderd. Dan gaan scheidsrechters meteen duidelijk maken waarom zij een beslissing nemen.

Kleine kanttekening, het was een bericht op sociale media, nog geen officiële aankondiging. Het is ook niet gezegd dat fouten in de toekomst zullen worden vermeden (ook over de penalty’s in de aflossing was na verduidelijking discussie). De bondscoach van Nederland Jeroen Otter: “In jurysporten zit altijd subjectiviteit ingebouwd. Net als bij voetbal, als de scheidsrechter een penalty geeft.” Aan de andere kant: het helpt wel het shorttrack te begrijpen. Otter: “Als je de sport wil verkopen moet de fan wel begrijpen wat de call is.”

