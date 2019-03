Eerste ruimtewandeling met alleen vrouwen afgeblazen want ruimtepak past niet

Maar het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa heeft het plan laten varen vanwege een prozaïsch probleem: er is momenteel in het ruimtestation ISS slechts één astronautenpak in maatje ‘M’ beschikbaar. De Amerikaanse astronaute Christina Koch zal zich daarom vrijdag niet met haar collega Anne McClain in de ruimte wagen, maar met haar mannelijke landgenoot Nick Hague. Zij gaan batterijen installeren op het ISS.

Lees verder na de advertentie

Een woordvoerster vertelde aan persbureau AFP dat McClain er na training op aarde vanuit ging dat ze een maat ‘L’ nodig had. Maar ze kwam er vorige week tijdens een ruimtewandeling met een mannelijke collega achter dat een ‘M’ toch beter zit. “De maat van een individu kan in een baan om de aarde veranderen, als gevolg van de veranderingen die gewichtloosheid kan veroorzaken in een lichaam.”