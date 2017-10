Eerste marathon van het jaar is er een voor in de lesboeken

Carien Kleibeuker voelde zich zaterdagavond halverwege haar marathon niet heel comfortabel meer. De marathonschaatster was weggereden met een groepje, ging voor de winst, maar zat zonder haar ploeggenoten. “Ik dacht, waar is mijn Irene? Zij kan winnen, ik oefen dit nooit.”

Kleibeuker won dus niet, zaterdag bij de ouverture van het marathonseizoen op de Jaap Eden-buitenbaan in Amsterdam. Ze werd tweede, achter een sterke Lisa van der Geest. Kleibeuker voelde zich daarna ‘net een klein kind’. “Zo teleurgesteld in mezelf. Ik ben gewoon niet gewend voor winst te schaatsen.”

Irene, dat is Irene Schouten. Zij is Nederlands kampioene marathonschaatsen, en werd twee jaar al wereldkampioen massastart. Schouten kan wedstrijden afmaken, Kleibeuker veel minder. Zij helpt Schouten liever. Knechten? Zelf noemt ze het realisme. “Irene is een stapje beter. En je moet de beste voorin neerzetten.”

Stayer Kleibeuker kan sprinter Schouten goed piloteren, uit de wind houden en indien nodig terugbrengen. Samen betwistte het duo in februari nog voor Nederland op het WK Afstanden de massastart. Dat onderdeel staat op de Olympische Spelen voor het eerst op het programma. Er zijn twee plekken per land. Dan is een goed koppel van belang. Daarmee win je wedstrijden, daarmee beheers je wedstrijden.

Lesboeken

Wat dat betreft was de vrouwenwedstrijd in Amsterdam er een voor in de lesboeken. Op de door sfeerverlichting geaccentueerde baan, waar in de bochten het water nog op de gezichten spatte maar het tijdens de koers verder droog bleef, ontstond een enerverende wedstrijd: Kleibeuker en Schouten probeerden van alles, maar Van der Geest was te sterk, mede dankzij haar superknecht Merel Bosma.

Wie uiteindelijk naar de Spelen mogen, dat is aan bondscoach Geert Kuiper om te bepalen. Wat zegt Kleibeuker (39), ook medaillewinnaar op de laatste WK afstanden langebaan daarover? “We hebben het er veel over. Het hangt af van de vorm en hoe we de wedstrijd willen rijden. Ik heb wel kwaliteiten, maar geen twintig. Wat ik wel kan, daar kunnen Irene en Geert van op aan. Onze kracht is wel dat we te allen tijde voor elkaar willen vechten.”

Dat deed het tweetal ook in Amsterdam, al was het eigenlijk precies andersom ‘als normaal’. Dit keer was het dus Kleibeuker die een rondje voorsprong pakte, samen met onder meer Van der Geest en Elma de Vries. Schouten zat gevangen in het peloton, maar verplaatste zich in de rol van helpster. Kleibeuker: “‘Je zegt me wat ik moet doen, hè’, zei Irene tegen me toen ik weer kwam aansluiten.”

Het hielp alleen niet. Van der Geest, vorig jaar onder meer winnaar van de enige marathon in Nederland op natuurijs, pareerde de talrijke aanvallen van de door Schouten gegangmaakte Kleibeuker. Voor de camera’s langs de baan noemde ze het een ‘droomscenario’, om de eerste marathon van het jaar te winnen.