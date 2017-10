Eerste Gülenaanhangers krijgen asiel in Nederland

Mogelijk hebben meer Gülenisten asiel toegekend gekregen dan die acht, zegt Eikelboom. “Het gaat om één van mijn eigen cliënten en verder om reacties op een oproep die ik heb gedaan bij andere asieladvocaten en bij Vluchtelingenwerk.” In alle gevallen gaat het om Gülenaanhangers, of mensen waarvan de Turkse overheid denkt dat zij banden hebben met de beweging van prediker Fethullah Gülen.

Het ministerie van veiligheid en justitie bevestigt dat er asiel is verleend aan enkele Turken die naar Nederland zijn gevlucht. Maar er zijn ook asielaanvragen afgewezen, zegt een woordvoerster. “Alle aanvragen worden zorgvuldig bekeken en individueel beoordeeld.”

Verlengde asielprocedure

Het ministerie laat niets los over de achtergrond van de personen die asiel hebben gekregen. Volgens de woordvoerster gaat het om zaken waarover direct een beslissing genomen moest worden, omdat de verlengde asielprocedure afliep. Asielverzoeken kunnen in zo’n verlengde procedure geplaatst worden en Nederland deed dat ook veelvuldig met asielzoekers uit Turkije. Volgens kritische asieladvocaten en Kamerleden schoof Nederland daarmee de hete aardappel voor zich uit om Turkije niet voor het hoofd te stoten. Duitsland verleent al langer asiel aan veronderstelde Gülensympathisanten, vooral gevluchte militairen.

Gülen wordt door de Turkse president Erdogan aangewezen als het brein achter de couppoging van 15 juli 2016. Diens aanhangers werden na de mislukte coup bij de overheid en bij scholen en vervolgd. Daarom vluchtten veel Gülenisten naar het buitenland. Dat is terug te zien aan de asielcijfers: In 2016 deden tot de maand september 235 Turken een asielaanvraag in Nederland, dit jaar waren dat er tot september 309. In 2015 vroegen maar 56 Turken in Nederland asiel aan.