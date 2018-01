Eerste gezamenlijke titel voor Haase en Middelkoop

De 34-jarige Middelkoop won de afgelopen jaren al vier ATP-titels in het dubbelspel, drie met Wesley Koolhof aan zijn zijde en eentje met de Tsjech Roman Jebavy.

Sinds een paar maanden vormt de Brabander een koppel met Haase. Ze bereikten op de US Open de kwartfinales en zetten het Nederlandse Davis Cupteam in september op het goede spoor in het duel met Tsjechië voor een plek in de wereldgroep.

Haase en Middelkoop pakten op het hardcourt in India hun eerste gezamenlijke dubbeltitel. Ze doen deze week in Nieuw-Zeeland mee aan het ATP-toernooi van Auckland, de laatste test voor de Australian Open.

Bertens en Schuurs

Succes viel ook te noteren voor Kiki Bertens en Demi Schuurs. Het gelegenheidsduo veroverde zaterdag de titel in het dubbelspel van het toernooi in het Australische Brisbane. Het koppel klopte in de finale de Spaanse Marie José Martinez Sánchez en haar Sloveense partner Andreja Klepac: 7-5 6-2.

Voor Bertens was het de tiende dubbeltitel, voor Schuurs de vierde. Deze week spelen zij weer met hun vaste dubbelpartners. Bertens met Johanna Larsson in Sydney en Bertens met Elise Mertens in Hobart.

Bibiane Schoofs was de vijfde Nederlandse tennisser die het afgelopen weekeinde triomfeerde in het dubbelspel. Ze won met de Italiaanse Sara ­Errani aan haar zijde het toernooi in Auckland.

Schoofs en Errani rekenden in de finale in Nieuw-Zeeland in twee sets af met het als ­eerste geplaatste koppel Eri Hozumi en Miyu Kato uit Japan: 7-5 6-1.