Eerste evacuatie uit Oost-Ghouta

Zieke en gewonde burgers mochten gisteren de rebellenenclave Oost-Ghouta bij de Syrische hoofdstad Damascus verlaten. Het was de eerste evacuatie sinds regeringstroepen bijna een maand geleden begonnen met de belegering van de enclave.

Een rebellengroep meldde dat de patiënten konden vertrekken nadat, dankzij bemiddeling door de Verenigde Naties, een deal was bereikt over de evacuatie. De zieken en gewonden zouden op een VN-lijst staan met zo'n duizend mensen die dringend medische hulp nodig hebben. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, een onafhankelijke organisatie die de oorlog volgt, vertrokken gisteren rond 150 mensen uit Oost-Ghouta.

Tijdens de medische evacuatie gingen de beschietingen door. De Syrische regeringstroepen hebben inmiddels ruim de helft van het gebied in handen en hebben de enclave gespleten. Veel achtergebleven burgers leven in uiterst beroerde omstandigheden. In Douma, de grootste stad van het gebied, slapen gezinnen in de open lucht, omdat er geen plek meer is in schuilkeders.

De VN-veiligheidsraad eiste eerder een wapenstilstand van dertig dagen in Oost-Ghouta. Maar Damascus en Moskou stellen dat het staakt-het-vuren geen betrekking heeft op de jihadistische terreurorganisaties in de enclave, die de nabijgelegen hoofdstad bestoken met mortiergranaten.

Ook op een andere plaats bij Damascus kwam gisteren een evacuatie op gang. Rebellen uit al-Qadam, ten zuiden van de hoofdstad, mochten met hun gezinnen in bussen vertrekken naar de provincie Idlib.

Turken bij Afrin

Intussen meldden de Turkse strijdkrachten gisteren dat ze de het stadje Afrin in de gelijknamige noordwestelijke enclave hebben omsingeld. Ze zouden het stadje nu belegeren. De Koerdische YPG-militie, die de plaats in handen heeft, deed de Turkse claim af als 'propaganda'. Maar volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten is de laatste vluchtweg uit Afrin onbegaanbaar omdat ze in het bereik ligt van Turkse artillerie.

Als de Turkse troepen er inderdaad in zijn geslaagd Afrin te omsingelen is dat een belangrijk succes in hun operatie 'Olijftak'. De Turkse troepen vielen zo'n zeven weken geleden het noordwesten van Syrië binnen om de Koerdische YPG-militie te verdrijven. Deze YPG-militie is gelieerd aan de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, die strijdt voor een eigen staat in het zuidoosten van Turkije en die in het hele land geregeld aanslagen pleegt. De regering in Ankara is er op gebrand YPG-strijders zo veel mogelijk weg te houden bij de Turkse grens, omdat zij vreest dat PKK'ers anders later vanuit YPG-gebied aanslagen zullen plegen in Turkije.