Eerst plezier in de sneeuw, dan om de prijzen het ijs op

Kijk, daar glibbert Ted-Jan Bloemen over de besneeuwde straat. Zijn fiets stuitert over de bevroren ijsvloer. Achter hem toetert een auto. Het zijn ploeggenoten, het is een grapje, maar Bloemen heeft dat in eerste instantie niet door. De Canadees probeert wel aan de kant te gaan, maar dat kan niet. De sneeuwwanden langs de weg zijn te hoog.

Er is sneeuw in Inzell, heel veel sneeuw. Langs de weg halen de wanden de anderhalve meter eenvoudig. En dat leidt tot mooie plaatjes en heel veel jolijt. Lotte van Beek liet zich er voorover in vallen, Esmee Visser riep de hulp in van haar begeleiding. “Ik vond al die sneeuw zo mooi, zag het zo mooi glinsteren, dat ik wilde weten hoe ver ik er in zou wegzakken. Dus hebben mijn coach Peter Kolder en mijn fysio mij erin gejonast. Ik kwam niet diep.”

Het dak van de Max Aicher Arena (niet vernoemd naar een bekend schaatser, maar naar een vermogend zakenman) is wel schoon. In dit ruimteschip aan de rand van het dorp wordt vanaf vandaag voor het eerst sinds 2011 weer een internationaal toernooi van échte allure gehouden. Ter ere van de overkapping van de baan werd destijds ook een WK gehouden, met Bob de Jong en Ireen Wüst als grote Nederlandse winnaars. Drie keer kwam het schaatscircus in de tussentijd langs voor een wereldbekerwedstrijd.

Mekka voor schaatsers Gerard van Velde, toch een fervent Inzellganger, kan zich niet herinneren dat er ooit zoveel sneeuw lag in alle jaren dat hij in het Duitse bergdorp kwam. En dat terwijl hij er nu toch zo’n 28 jaar komt. Op zijn negentiende ging hij er voor het eerst heen, het was de eerste keer dat hij naar het buitenland ging. Van Velde is niet de enige die al jarenlang elk jaar afreist naar Zuid-Duitsland. Wie schaatst als Nederlander, gaat een keer op kamp naar Zuid-Duitsland. Het dorp is het Mekka voor schaatsers. Het ligt hoog, de faciliteiten zijn goed, de omgeving goed fietsbaar. Een klein geheugensteuntje voor Van Velde wat betreft de sneeuw: Inzell was ook het dorp waar Sven Kramer en Ireen Wüst in 2005 elkaar als junior bekogelden met sneeuwballen toen ze door de sneeuw rolden vlak voor Oud en Nieuw, allemaal gefilmd door de NOS. Hoe mooi de historie ook is, uiteindelijk is een ijsbaan een ijsbaan. ‘Het gaat om prijzen.’ In het kleine dorp worden dit jaar honderden Nederlandse supporters verwacht. Onder hen ook de ouders van Antoinette de Jong. Zij kozen ervoor één tripje te maken om naar hun dochter te kijken. Het werd niet Collalbo – waar De Jong Europees kampioen werd –, het werd Inzell. Vanwege de historie van het dorp en omdat juist dit dorp altijd ‘het uitje’ was van de familie. Hoe mooi de historie ook is, uiteindelijk is een ijsbaan een ijsbaan, aldus Van Velde. “Dan gaat het om prijzen. Belangrijke prijzen. Een wereldkampioenschap.” Te beginnen vandaag, met de vijf en drie kilometer voor mannen en vrouwen, voorafgegaan door de teamsprint. Ted-Jan Bloemen doet gewoon mee. Toen hij eenmaal in de gaten kreeg wie er in de auto achter hem zat, bleef hij gewoon midden op de weg fietsen. Kon hem de auto achter hem schelen.