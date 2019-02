Eerlijke Bankwijzer: Grote banken lenen miljarden aan bedrijven die betrokken zijn bij corruptie

Het samenwerkingsverband van zes maatschappelijke organisaties roept de banken op transparanter te zijn over wat ze doen om bedrijven te stimuleren tot beter gedrag. De bedrijven in kwestie zijn Shell, SBM Offshore, Gunvor en Odebrecht. Alle vier zijn ze betrokken bij of beboet voor corruptiezaken. Die zaken speelden zich af in landen als Congo, Nigeria en Brazilië.

Alle banken zeggen dat ze tegen corruptie zijn. Maar wat ze concreet doen, weten we niet Peter Ras, Eerlijke Bankwijzer

Met het onderzoek naar het uitstaande geld van Nederlandse banken wil de Eerlijke Bankwijzer de banken op hun verantwoordelijkheid wijzen, zegt projectleider Peter Ras. De banken hoeven zich van hem niet uit de bedrijven terug te trekken. “Maar gebruik je relatie om het bedrijf aan te spreken en stappen te zetten om corruptie terug te dringen. Alle banken zeggen dat ze tegen corruptie zijn. Maar wat ze concreet doen, weten we niet.”

Ras pleit ervoor dat banken een lijst publiceren met bedrijven met wie ze in gesprek zijn over het bestrijden van corruptie. “Rabobank heeft wel zo’n lijst, maar daaruit blijkt niet dat de bank met klanten heeft gesproken over het uitbannen van corruptie. ING heeft sinds november een lijst, maar doet alleen melding van dialogen over mensenrechten.”

ABN Amro, ING en Rabobank reageerden niet op het door de Eerlijke Bankwijzer toegestuurde rapport. Vorig jaar zegden de banken die de Eerlijke Bankwijzer beoordeelt het vertrouwen in de organisatie op, vanwege klachten over de redelijkheid en kwaliteit van het onderzoek.

