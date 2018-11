Eerder drugs gevonden in pand waar vier mannen werden doodgeschoten

Het gaat om een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat, waar volgens de Kamer van Koophandel een bedrijf zit dat onder meer handelt in tuinartikelen. Na een melding vond de politie gistermiddag eerst twee dode mannen. Verderop in het gebouw lagen nog twee slachtoffers. Alle vier zijn omgebracht met een vuurwapen. Het gaat om twee mannen van 27 en 34 jaar uit Hengelo, een 43-jarige man uit Enschede en een man van 62 uit Arnhem.

Burgemeester Onno van Veldhuizen noemt de gebeurtenissen heftig, ook voor de omwonenden. “Het afgelopen jaar hebben we meer heftig geweld gezien in Enschede. Maar dat er op één dag vier mensen worden gevonden met deze toedracht, dat is absoluut het dieptepunt voor de stad.”

Volgens Van Veldhuizen is er in juni, na de vondst van de gedroogde henneptoppen, intensief overleg geweest tussen de gemeente en de politie over de mogelijkheid het pand te sluiten. Omdat de openbare orde niet ernstig in het geding was, kon dat uiteindelijk niet. Er werd wel een waarschuwingsbrief naar het bedrijf gestuurd en er waren extra controles. Bij de laatste controle, op 16 oktober, werd niets verdachts gevonden. De twee mannen die in juni werden aangehouden, waren op vrije voeten in afwachting van hun rechtszaak.

De burgemeester bezocht vanochtend de plek van het incident. Volgens hem is er ‘een gevoel van nuchterheid’ in de buurt, maar zijn mensen ook erg geschrokken. “Dat is volstrekt normaal.” Van Veldhuizen betuigde ook medeleven aan de de familie van de mannen die werden doodgeschoten. “Al klinkt dat voor sommige mensen misschien raar", voegde hij daaraan toe.