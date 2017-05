Eenzijdige loonsverhoging Albert Heijn schuurt

Met het passeren van de vakbonden overtreden supermarkten Albert Heijn en Jumbo mogelijk de cao-regelgeving. Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen van het bureau Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. “In principe mag een werkgever niet zonder instemming van de werknemers de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Ook niet als een cao onlangs is verlopen. Als supermarktenmedewerkers nu naar de rechter stappen, is het voor de supermarkten zeker geen gelopen race.”

Begin april was Jumbo de eerste die de vakbonden links liet liggen. Het was kort nadat de cao-onderhandelingen voor het distributiepersoneel waren stukgelopen, medewerkers voerden al weken actie en de eerste landelijke staking, middenin de drukke Paasperiode, was net achter de rug. Een in de bonden teleurgestelde Jumbo, zoals topman Frits van Eerd het formuleerde, besloot samen met de ondernemingsraad tot een loonsverhoging van 1,5 procent.

Eerder deze week volgde concurrent Albert Heijn met een soortgelijk actie. Ook in dit geval kwamen de supermarkt en de bonden er “ondanks onze inspanningen” niet uit, aldus een woordvoerder van Albert Heijn. Voor de grootste Nederlandse supermarktketen reden genoeg om eigenhandig de lonen van distributiepersoneel met 1,75 procent te verhogen. Anders dan Jumbo zonder hulp van de ondernemingsraad.

'Eigen agenda'

Ongehoord, vindt vakbondsbestuurder Martijn den Heijder van CNV Vakmensen. “Albert Heijn heeft vanaf het allereerste begin niet onderhandeld en alleen geprobeerd de eigen agenda door te drukken.” Met die ‘eigen agenda’ doelt Den Heijer erop dat Albert Heijn de laagste salarisschaal wil verlagen. “Daar konden wij niet mee akkoord gaan, want dan zouden die medewerkers maar vijf procent boven het minimumloon zitten.”

Verder wil de supermarktketen uitzendkrachten 5,5 jaar aan kunnen houden, zonder dat ze doorstromen naar een hogere salarisschaal. “Albert Heijn wil de toch al flexibele schil daarmee nog groter maken. De supermarkt zegt dat nu allemaal te gaan doen zonder instemming van de vakbonden. De oude cao mag dan verlopen zijn, hij is nog wel een jaar geldig. Ik vraag me daarom af of deze zet juridisch wel in de haak is.”

Als medewerkers hun akkoord hier niet voor geven, kan het lastig worden voor Albert Heijn om dit door te voeren

Daar kan arbeidsrechtadvocaat Van Gelderen moeilijk uitsluitsel over geven. Niet voor alle cao’s geldt namelijk dat ze na afloop nog een jaar geldig zijn. “Maar in principe moet de cao na de officiële aflooptijd nageleefd worden. Als medewerkers hun akkoord hier niet voor geven, kan het lastig worden voor Albert Heijn om dit door te voeren. Dat geldt ook voor Jumbo, want de ondernemingsraad is geen officiële vertegenwoordiger van werknemers.”

Maar, zegt Van Gelderen ook, lastig wordt het pas voor de supermarktketens als de medewerkers gaan protesteren. Doen ze dat niet, dan is er niks aan de hand. “Als het voordeel groter is dan het nadeel zullen ze niet snel naar de rechter stappen.”

Of de bonden stappen zullen ondernemen, kan vakbondsbestuurder Den Heijer nog niet zeggen. De vakbondsjuristen zitten in ieder geval bovenop de zaak. Den Heijer hoopt zelf nog op een goede uitkomst. “Bij Jumbo werden de bonden buitenspel gezet, maar Albert Heijn zegt tegen ons dat de deur nog open staat.” Teleurstelling overheerst bij de vakbondsman: “Want wat stelt zo’n uitnodiging nog voor als ze uiteindelijk toch doen wat ze zelf willen. Ik begrijp niet dat we er met zo’n groot bedrijf als Albert Heijn, waar het ook best goed mee gaat, toch niet uitkomen.”