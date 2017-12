Eenzame ouderen overspoeld met kerstkaarten van scholieren

Tussen de schrijvers zaten 170.000 basisschoolleerlingen. Zij transformeerden hun klaslokaal tijdelijk tot kaartenfabriek en verruilden hun elektronica voor een ouderwets potje kerstkaarten schrijven.

De actie werd drie jaar geleden door Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL in het leven geroepen. Idee is dat de kaarten helpen tegen het gevoel van eenzaamheid. Iedereen mag aan de actie meedoen, maar scholieren legden dit jaar gewicht in de postbus. “We stuurden scholen een lespakket op waarin staat hoe je een goede kerstkaart maakt, we kregen duizenden kaarten terug”, zegt Wander van der Kolk van Het Nationaal Ouderenfonds.

De absolute pu­blieks­fa­vo­riet was de zelfgemaakte kaart met een tekening van een kerstboom op de voorkant. Wander van der Kolk, Het Nationaal Ouderenfonds

Jonge schrijvers uit het hele land maakten een kaartje voor een onbekende ontvanger. “De absolute publieksfavoriet was de zelfgemaakte kaart met een tekening van een kerstboom op de voorkant. Maar we hebben heel wat kunstwerken voorbij zien komen. Het hele kantoor lag na twee weken vol met glitters”, zegt Van der Kolk.

Maar waar schrijf je dan over? Volgens Van der Kolk maakt dat niet zoveel uit. “Dat iemand aan je denkt, is vaak al genoeg om een eenzaam iemand blij te maken. De meeste kinderen schreven over zichzelf en vroegen de ouderen of zij ook een kerstboom in huis hadden.”