Eenpansmaal van farro, kip en spinazie

Het is ontstaan omdat ik minder kip in huis had dan ik dacht. In dunne reepjes snijden en roerbakken, besloot ik, en er dan met kunst en vliegwerk een voedzaam een vooral lekker maal van maken.

Lees verder na de advertentie

De kip heb ik kort gemarineerd in een olie-, citroen-, knoflookmengsel en geurig geroosterd koriander- en komijnzaad. Dat laatste deed 't 'm: de aromatische versheid van de specerijen verleende het hele gerecht een exotische kick.

In plaats van kip kun je ook heel dunne reepjes mals varkens-, lams,- of rundvlees gebruiken. Farro is te vervangen door gekookte hele tarwe, spelt of andere hele graankorrels. Kant- en klare spinazie is ideaal. Vervang evt. door andere bladgroenten. De zonnebloempitten zijn te vervangen door noten of andere pitten/zaden, de koriander door peterselie, basilicum, bieslook of een mengsel daarvan.

Rooster de specerijen ca. 30 seconden in een droge koekenpan tot ze geurig zijn. Stamp ze fijn in de vijzel. Rooster de zonnebloempitten in dezelfde pan licht gebruind en geurig. Houd deze apart. Snijd de kip in dunne reepjes. Houd 1/2 eetlepel citroensap achter. Schep de kip om met de rest van het citroensap, de helft van de knoflook, 2 eetlepels olie, de specerijen en zout en peper. Laat ca. 10 minuten (of langer) intrekken. Verhit enkele eetlepels olie in de wok. Roerbak de kip op hoog vuur in 3-4 minuten bruin en gaar.

Voeg de overgebleven marinade toe en laat snel verdampen. Neem de kip met een schuimspaan uit de pan. Giet nog wat olie in de pan. Roerbak de spinazie op hoog vuur tot het blad net slinkt. Bak de rest van de knoflook kort mee. Bestrooi met weinig zout. Bak de farro al roerend kort mee. Schep de kip en zonnebloempitten erdoor. Proef op zout en peper. Druppel wat citroensap over de avocado. Neem de pan van het vuur en schep koriander en avocado door de farro. Meteen opdienen.

Ingrediënten

1 el korianderzaad

1 el komijnzaad

6 el zonnebloem- pitten

ca. 300 g kipfilet sap van 1 grote citroen

2 tenen knoflook, uitgeperst

extra vierge olijfolie, zout

versgemalen peper

ca. 600 g spinazie

gekookte farro voor 3 à 4 personen (ca. 600 g)

1 rijpe, stevige avocado, in blokjes

1 bos koriander, middelfijn gehakt