Een zwarte pagina in de bevrijding van Nederland

Burgemeester Jan van Banning van het Limburgse Gennep trok op 21 februari 1945 de stoutste schoenen aan die hij kon vinden. Hij waagde het die dag om zich te wenden tot de minister van oorlog in Londen over een uiterst precair onderwerp: plundering en vernieling waaraan uitgerekend de bevrijders zich ‘in ernstige mate’ schuldig maakten. Als het een incident was geweest, had de burgemeester het ‘niet gewaagd onder deze moeilijke omstandigheden’ de aandacht hiervoor te vragen. “Thans is echter de bevolking, reeds zo zwaar getroffen, een nieuwe ramp overkomen”, zo schreef hij.

Van Banning durfde aan de bel te trekken omdat hij van vele collega-burgemeesters gruwelverhalen had gehoord die verdacht veel leken op die van de inwoners van zijn eigen gemeente. In zijn brief noemde hij brandkasten die her en der waren geforceerd, antiek dat uit huizen was gestolen en schilderijen die uit hun lijsten waren gesneden.

Een ‘vooraanstaand figuur uit de illegale actie van eenvoudige huize’ trof zijn ijssalon volkomen vernield aan na een bezoek van geallieerde soldaten. De motoren van de koelmachines waren verdwenen en het meubilair lag buiten op een hoop. Van het plaatselijke ziekenhuis was beddengoed, meubels en schilderijen op straat gegooid.

“Het komt ondergetekende voor dat het onderscheid tussen vijandelijk en bevriend gebied hier verloren is gegaan en een behandeling geschiedt als ware het bezet gebied”. Hij vond dit zo erg dat hij op het eind van de brief het niet kon laten de situatie van twee sanatoria en verschillende woonhuizen met 400 patiënten te berde te brengen. “Daar hebben de Duitsers, om begrijpelijke redenen, bedden en beddengoed achtergelaten. De geallieerde troepen die deze gebruikten en meenamen, zullen er zeker niet wel bij varen.”

Summiere berichtgeving

In het Nationaal Archief in Den Haag zitten in een map van het ministerie van defensie tientallen brieven en rapporten - de een woedend van toon en de ander vol ongeloof - over de pijnlijke ervaringen van Nederlanders die met nog de roes van de bevrijding in hun hoofd ontdekten dat hun huis was leeggehaald, bevuild en gesloopt.

Deze zaken haalden toen niet de publiciteit. De weinige - veelal voormalig-illegale - kranten die toen verschenen, schreven alleen over de plunderingen van Duitse kant. Later besteedden lokale historische verenigingen er mondjesmaat en in bedekte termen aandacht aan. Er was geplunderd, maar de daders lieten de schrijvers vaak achterwege.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

© Sander Soewargana

Ook in de jaren daarna haalden de plunderingen en vernielingen van Britse, Canadese, maar vooral Amerikaanse militairen op een enkele uitzondering na, de geschiedenisboeken niet. Loe de Jong schreef er in zijn omvangrijke magnum opus over de Tweede Wereldoorlog iets meer dan een pagina over.

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de oorlogsjaren en die daarvoor 850 getuigen opriep en 19 boekdelen publiceerde, liet het onderwerp geheel buiten beschouwing. Terwijl de onderzoekers ongetwijfeld kennis hebben gehad van de talloze brandbrieven die generaal Hendrik Kruls over de plunderingen naar verschillende ministers van oorlog heeft gestuurd.

Generaal Kruls stond aan het hoofd van het Militair Gezag. Deze organisatie moest in de net bevrijde gebieden tijdelijk het gezag voeren, totdat de regering uit ballingschap zou terugkeren. Het moest dus openbare diensten zoals de gezondheidszorg laten functioneren, het verzorgde evacués en distribueerde het nog schaarse voedsel onder de bevolking. Het was dus Kruls die de over het gedrag van geallieerde soldaten ontdane burgemeesters op zijn stoep kreeg.

De parlementaire enquêtecommissie liet het onderwerp geheel buiten beschouwing.

De eerste alarmerende rapporten en brieven dateren van oktober. Op 12 september 1944 verschenen in het Limburgse Mesch de eerste geallieerde militairen op Nederlands grondgebied. De troepen stoomden daarna snel door naar noordelijke delen van Limburg. Op 17 september begon Operatie Market Garden, een ultieme poging de bruggen tot en met Arnhem onder controle te krijgen en zo een doorbraak door de Duitse linies te bewerkstelligen.