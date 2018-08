Een zwarte dag voor de detailhandel, aldus de FNV

De handtekeningen moeten nog worden gezet. Maar nu al noemt vakbond FNV het nieuwe cao-akkoord voor onder meer modezaken, warenhuizen, tuincentra en sportwinkels "een zwarte dag voor medewerkers in de detailhandel". De bond ageert hiermee tegen wat hij een zeer beperkte loonstijging noemt.

FNV-bestuurder Linda Vermeulen had het er onlangs over met een winkelmedewerkster van de Wibra. "Die verdient nu 10,01 euro bruto per uur en krijgt er een dubbeltje bij." Een schande, vindt Vermeulen. Omdat bedrijven als Wibra, Primark, H&M en Zara een subsidie krijgen voor hun werknemers met een laag inkomen, het zogenoemde lage-inkomensvoordeel, inmiddels al de Primarkpremie gedoopt. Maar ook omdat deze winkels wereldwijd miljoenen-, soms wel miljardenwinsten hebben geboekt. Laat die medewerkers daarin meedelen, vindt de bond.

Een medewerkster van de Wibra krijgt er binnenkort 1 procent bij en verdient dan 10,42 euro per uur

Maar aan de invloedrijke onderhandeltafel zat FNV de afgelopen maanden niet. Niet welkom, zegt de bond die 10.000 leden in de sector vertegenwoordigt en daarmee de grootste is. Nee, niet realistisch in zijn eisen, stellen werkgeversorganisatie INretail en de vakbonden CNV, AVV en De Unie die wel aan tafel zaten. FNV kwam met een voorstel van minimaal 3,5 procent loonsverhoging en ging daarmee direct twintig jaar terug in de tijd, meende werkgeversdirecteur Jan Meerman een paar maanden geleden. De crisis in de winkelstraat is nog niet voorbij, meent Meerman. Zijn leden zagen hun bezoekersaantal de afgelopen drie jaar met 20 procent teruglopen.

"Wij tekenen niet voor verslechtering", houdt Vermeulen vol. Die verslechtering zit hem met name in de loonstijgingen die op de langere termijn zijn afgesproken. Het gros van de werknemers krijgt er elk half jaar een procentuele loonstijging bij. De hoogte van dat percentage is gekoppeld aan de stijging van het minimumloon. Gaat dat elk half jaar met een procent omhoog, dan gaat ook de Wibra-medewerkster met wie Vermeulen contact heeft er een procent op vooruit. Maar, zegt Vermeulen, veel van de mensen in deze sector verdienen het minimumloon of niet veel meer dan dat. "Verhoog je dat als werkgever niet, dan ben je illegaal bezig."

Opleidingspotje Een vetpot is werken in de detailhandel voor veel werknemers niet, geeft onderhandelaar Hans Korver van vakbond De Unie toe. Dat betekent nog niet dat werknemers er in deze sector helemaal niet op vooruitgaan, meent Korver. Hij en de andere bonden kijken zelfs met tevredenheid terug op het akkoord waar ze binnen afzienbare tijd hun handtekening onder zullen zetten. Behalve de loonsverhoging van in ieder geval 1 procent per 1 juli dit jaar, krijgen werknemers over twee jaar een individueel opleidingspotje. Bovendien worden de salarisschalen volgens Korver aangepast. Niet alleen de salarissen op minimumloon worden verhoogd, maar ook die daarboven. Korver: "We hebben het onderste uit de kan gehaald." En, zegt vakbondsvoorzitter Martin Pikaart van AVV, als FNV het niet met de halfjaarlijkse loonstijging eens is, kan de bond het deels zichzelf aanrekenen. "De verhoging van het minimumloon is gebaseerd op de gemiddelde cao-loonstijging. FNV sluit als grootste bond de meeste cao's af. Wat betekent dat ze in de cao's deels ook lagere loonstijgingen heeft afgesproken. Dat drukt het gemiddelde."

Kostenstijging Werkgevers zijn in deze cao stevig aangepakt, stelt Pikaart ook. Ze hebben te maken met een serieuze kostenstijging. Ja, maatregelen als de Primarkpremie zorgen voor verlichting. Was die regeling er niet geweest, dan gingen werkgevers ook niet akkoord met wetswijzigingen als een hoger jeugdloon. Die premie maakt zo'n wijziging betaalbaar, aldus Pikaart. FNV kan er maar niet bij. Vermeulen: "Hoe kan het nou dat deze bedrijven wel geld hebben voor nieuwe winkels, collecties en gratis thuisbezorgdiensten, maar niet voor flink meer loon?"

