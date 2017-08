Een zilt alternatief voor de vette snack uit de muur

Brigitte en Tony Berthelot, twee doorgewinterde oesterkwekers met een eigen zaak op het eiland, besloten de automaat voor hun winkel te zetten zodat liefhebbers zich op elk uur van de dag tegoed kunnen doen aan het geliefde schelpdier. "We hadden het idee dat we veel geld misliepen als we niet open waren", zei Berthelot tegen persbureau Reuters. "De kosten voor de automaat waren stevig, maar we hebben een goede inschatting gemaakt. Het loopt."

Wie terugdeinst bij de gedachte aan een lauwe hap bederfelijk voedsel en de bijbehorende ziekteverschijnselen, kan gerust zijn. De oesters worden iedere dag ververst en gekoeld en gesloten verkocht, en voldoen daarmee aan alle gezondheidseisen. De prijzen beginnen bij 6,90 voor een dozijn.

Volgens de Berthelots is hun automaat vooral in trek bij de jongere generatie, die gewend is om alles op internet te bestellen. Dat de oesterkwekers goede zaken doen, was te verwachten. Hoewel de Fransen niet bekend staan als culinaire progressievelingen, zijn het fervente afnemers van een maaltje uit de muur. Of het nu gaat om verse melk, baguettes of een pizza: een druk op de knop en de Fransoos loopt ermee weg.

Op stations zijn er behalve voedsel en drank zelfs korte verhalen uit de automaat te koop, zodat de reizigers zich onderweg zowel fysiek als geestelijk kunnen voeden.

