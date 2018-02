Een zeer ongemakkelijk gesprek vereist een omweg

Laatst lag ik op bed naast een meisje dat ik (emotioneel) pijn heb gedaan. Ik durfde haar niet aan te kijken, want ik wist dat ik aan haar gezicht zou zien dat ze pijn had en ik wilde dat niet zien. We lagen allebei op onze rug; het was ochtend, buiten stormde het.

Het meisje sprak. Ze wilde me vertellen wat ze voelde en ik luisterde goed. Of in elk geval probeerde ik goed te luisteren. Ik volgde wat ze zei, maar ik begreep niet wat er mis was gegaan.

Je hoeft ook niet altijd te begrijpen wat er mis is gegaan, soms gaan de dingen gewoon mis.

Begrijpen

Toch wilde ik mijn best doen om haar pijn te begrijpen. Omdat het meisje mij iets wilde vertellen wat ze zelf niet onder woorden kon brengen, zette ze een podcast aan, met de titel: How should we begin? Het is een podcast van de Belgische relatietherapeut en seksuoloog Esther Perel, van wie onlangs het boek ‘Liefde in verhouding - een nieuw perspectief op trouw en ontrouw’ is verschenen.

Het gesprek dat door de kamer galmde ging ook over ontrouw, en hoe je elkaar daarna (eventueel) toch weer kunt vinden. Het meisje en ik luisterden er samen naar. De kat gooide een plant van de vensterbank, maar verder was het stil. We lagen op haar bed en luisterden. Of eigenlijk speelde ik iemand na die luisterde. Omdat ik veel meer bezig was met de schoonheid van het moment, dan met de inhoud van de gesproken woorden.

Ik dacht: het gaat niet om die podcast, het gaat niet om de pijn van die man en die vrouw in de praktijk bij Perel, en zelfs niet om de pijn van dit meisje. Het gaat erom dat je soms andere manieren zoekt om iemand iets te laten begrijpen, een manier om de stilte te doorbreken. We hoefden nu alleen maar naast elkaar te liggen en te oordelen over anderen, ook al gebruikten we die anderen misschien om te oordelen over onszelf.