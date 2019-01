Een woning die energie oplevert, dat kan dus ook

“Wij zien twee grote uitdagingen binnen de gebouwde omgeving in Nederland”, zegt student bouwkunde Siem van Sluijs in een persverklaring. “De grote hoeveelheid inefficiënte kantoren en de grote vraag naar betaalbare woningen voor starters. Ongeveer 55 procent van alle kantoren in Nederland een energielabel lager dan C en presteren dus slecht. Ons ontwerp zou met deze uitdagingen kun-nen helpen.”

Het is de bedoeling dat kantoren worden omgebouwd tot appartementen en dat de gebouwen dan meer energie teruggeven dan ze verbruiken, onder meer door zonnepanelen over de hele gevel en betere isolatie en door het opvangen van regenwater

Daarnaast moeten bewoners de woningen naar believen kunnen aanpassen. Een appartement kan bijvoorbeeld groter of kleiner worden en er kan een makkelijk een extra slaapkamer of bad-kamer aan worden toegevoegd.

De studenten uit Delft doen mee aan de ‘Solar Decathlon Europe 2019’, een internationale wed-strijd die studententeams uitdaagt om een volledig functionerend huis te ontwerpen, bouwen en exploiteren dat is ontworpen volgens de hoogste normen van duurzaamheid en circulariteit.

Van Sluijs: “Om te zorgen dat onze toekomstige generaties op een gezonde aarde kunnen leven, moeten gebouwen veranderen in producenten, vinden wij.”