Een werkgever dwingen een zieke werknemer te ontslaan, kan dat of niet?

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dacht chronisch ziek Nederland in vaste dienst donderdag een vonnis in handen te hebben waarmee het een lang uitgestelde ontslagvergoeding kon innen, een dag later gold een andere realiteit. De werkgever dwingen om met een zak geld over de brug te komen kan niet zomaar, oordeelde de rechter op vrijdag.

Even de twee uitspraken op een rij. Het was donderdag de eerste keer sinds invoering van de nieuwe ontslagwet in 2015 dat een rechter van mening was dat het fenomeen ‘slapend dienstverband’ getuigt van slecht werkgeverschap. Is een werknemer langer dan twee jaar in dienst, dan heeft hij bij ontslag recht op een zak geld, onder de noemer transitievergoeding. Die vergoeding kan, bij een jarenlang dienstverband, oplopen tot 81.000 euro of een jaarsalaris als een werknemer meer verdient. Ook als de werknemer al jaren ziek thuis is, en inmiddels al geen loon meer krijgt en leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Twee zaken

De zaak van afgelopen donderdag werd aangespannen door een ernstig zieke oud-bestuurder. De vrouw werkte als directeur toen er bij haar kanker werd geconstateerd. Ze bleef in dienst als werknemer. Onterecht, vindt de inmiddels terminaal zieke vrouw. Want daarmee loopt ze een vergoeding van maar liefst 150.000 euro mis. Ze krijgt gelijk van de rechter. De werkgever moet niet zo moeilijk doen; volgend jaar gaat er een compensatieregeling in en vanaf dan kan haar werkgever het forse bedrag declareren bij uitkeringsinstantie UWV, stelt de rechter. In feite staat de werkgever niets in de weg om met het geld over de brug te komen.

Een terminaal zieke vrouw loopt een vergoeding van maar liefst 150.000 euro mis

Dan de zaak van een dag later. Ook deze meneer is door ziekte inmiddels niet meer aan het werk. En ook hij loopt een vergoeding mis. Maar als het ziekenhuis waar hij in dienst is alle mensen met een slapend dienstverband moet ontslaan, is het in totaal 900.000 euro kwijt. Dat kan het ziekenhuis naar eigen zeggen niet lijden. Vraag dat geld volgend jaar gewoon terug bij het UWV, voert de man aan. Het is maar de vraag of het UWV dat hele bedrag kan vergoeden, oordeelt de rechter. De rechter stemde wel in met zijn verzoek zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar wees hem geen geld toe.