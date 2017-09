Een wereldrecord gaat er komen voor Kipchoge, hoe dan ook

Kimetto was de eerste atleet die onder de 2.03.00 liep. Maar het bleek geen eenvoudige opgave gisteren, op de natte straten van de Duitse hoofdstad.

Zelden waren de verwachtingen zo hoog met de drie toplopers in één race die al eerder in de buurt van het record waren gekomen. Jos Hermens, manager van Kipchoge en Bekele, voorspelde in het AD zelfs dat het een historische strijd zou worden waarin er misschien wel drie mannen onder het wereldrecord zouden lopen.

Dat gebeurde niet. De strijd tussen Kipchoge, Kipsang en Bekele bleef uit. Bekele raakte halverwege de strijd al achterop en Kipsang haakte na

30 kilometer af, samen met de laatste tempomaker. Kipchoge had aan de hazen doorgegeven dat hij halverwege de wedstrijd over 42,195 kilometer in 60.45 minuten door wilde komen. Met de hoge luchtvochtigheid ging het naar zijn zin te langzaam: 61.29.

Wat vervolgens een race tegen de klok zou moeten worden, werd een race tegen de Ethiopiër Guye Adola. Wie? Dat vroeg Kipchoge zich ook af. Adola is een specialist op de halve marathon en liet in Berlijn zien een grote belofte voor de toekomst te zijn met een waanzinnig debuut op de hele afstand. Kipchoge werd op een paar kilometer van de finish zelfs even gelost, toen Adola links ging lopen en daarmee afweek van de blauwe lijn die aangeeft wat de kortste route is. Kipchoge bleef stug op de blauwe lijn lopen. Hij weet wat werkt.

De beste marathonloper van dit moment wordt gesponsord door Nike en gelooft er heilig in dat de technologische innovaties, bedacht door de wetenschappers die bij zijn sponsor werken, hem tot nieuwe toptijden zullen brengen.

Op 7 mei van dit jaar stond de Keniaan centraal in het prestigieuze Breaking2-project van Nike, waarin een poging werd gedaan om de mythische grens van twee uur te slechten op de marathon.

Op het Formule 1-circuit van Monza kwam hij, gesteund door hazen die tot het eind meeliepen, speciale voeding, de nieuwste schoenen en aerodynamische strips op de benen tot een tijd van 2.00.25, bijna onder de twee uur. Het is een officieus wereldrecord, omdat het niet onder normale omstandigheden werd gelopen op een parcours met bochten en hoogteverschillen.