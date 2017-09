Een weekend vol rellen in Saint Louis vanwege vrijspraak witte agent

Betogers met knuppels en hamers sloegen winkeletalages in en gooiden stenen en andere voorwerpen naar de politie. De oproerpolitie reageerde met traangas en rubberkogels. Voor gistermiddag waren weer protesten gepland, maar die waren gisteravond nog niet ontaard in rellen.

Lees verder na de advertentie

De zwarte verdachte, Anthony Lamar Smith, werd in 2011 in zijn auto doodgeschoten door de witte politieman Jason Stockley. De agent en een collega hadden Smith betrapt bij een vermoede drugsdeal en hem op hoge snelheid met de auto gevolgd. Tijdens de achtervolging zou Stockley al gezegd hebben dat hij Smith wilde doden. Volgens de aanklagers legde de agent na het incident een wapen in de auto van de verdachte om zijn eigen schoten te rechtvaardigen.

Maar de rechter achtte het goed mogelijk dat Stockley handelde uit zelfverdediging. Op beelden van beveiligingscamera’s en omstanders was niet te zien dat de agent de revolver die in de auto werd gevonden bij zich had toen hij de wagen benaderde. Het wapen was te groot om in zijn hand of zakken verborgen te houden, zei de rechter. Stockley droeg geen jas. Volgens de rechter is het waarschijnlijk dat Smith het wapen zelf had meegenomen.

Vanwege de rellen annuleerde U2 een concert dat de rockband zaterdag in Saint Louis zou geven.

© AFP

© EPA

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.