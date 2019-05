Één week fietsen in Italië levert alweer drie dopinggevallen op

Opmerkelijke taferelen donderdag in de Ronde van Italië, en dan vooral bij de teambus van Astana. Mannen in blauwe overjassen stonden voor de ingang. Op sociale media was de verwachte reflex er gelijk. Waren die mannen daar voor een inval? Iets met doping misschien?

Nee hoor, was het antwoord dat Astana zich genoodzaakt voelde te geven in een speciaal persbericht. De mannen waren van een bedrijf dat elke dag de bus in twintig minuten desinfecteert. Dit om de renners in een virusloze omgeving te laten verblijven. Het schoonmaakteam gaat ook dagelijks het hotel door, aldus Astana.

Kristijan Koren, dit jaar uitkomend voor Bahrein-Merida, werd uit de Giro geplukt omdat hij in 2012 en 2013 bloedtransfusies zou hebben ondergaan. Zijn ploeggenoten zagen hem woensdagavond niet meer terug aan tafel. Bij de Italiaanse Rai is Alessandro Petacchi inmiddels uit het analistenteam gezet. Ook de voormalig Italiaans topsprinter is aangewezen in het onderzoek. Petacchi werd per direct van de televisie afgehaald, ook al verklaarde hij zelf dat hij de sportarts nooit heeft gezien.

Ga maar na: na zeven dagen racen zijn al drie dopinggevallen gelinkt aan de Giro. De Colombiaanse sprinter Juan Sebastián Molano werd dinsdag door zijn ploeg UAE Emirates uit de ronde gehaald vanwege ‘ongebruikelijke fysiologische testresultaten’. Woensdag kwamen vier nieuwe namen naar buiten in ‘operatie Aderlass’, het Oostenrijkse politieonderzoek naar bloedtransfusies die atleten deden bij de Duitse sportarts Mark Schmidt. Twee van die namen kwamen ook in het Giro-circus voor.

Dat er vragen komen, geeft wel aan hoe het onderwerp doping weer een belangrijk gespreksonderwerp is. Het is een van de belangrijkste conclusies na één week Giro: in het wielrennen zijn zij die zich met verboden middelen inlaten nog steeds niet ver weg.

Bloedtransfusies

De twee andere namen in het Aderlass-onderzoek hadden betrekking op mensen die ook nog betrokken zijn in de wielersport. Ploegleider van Bahrein-Merida Borut Bozic kreeg een schorsing opgelegd. Van de vierde renner in het onderzoek was het dopingmisbruik het meest recent. Kristijan Durasek (ook van UAE Emirates) gebruikte in 2017 nog bloedtransfusies. Hij werd deze week uit een koers in Californië gehaald.

Met de namen die nu zijn genoemd, en waar dus ook huidige prof­renners bij zitten, rijst wel weer de vraag naar de waarde van het bloedpaspoort, dat in 2009 werd ingevoerd om verdachte schommelingen in bloedwaarden van renners te detecteren. Eerder zei Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit in Trouw al dat het bloedpaspoort niet een waterdicht systeem is.