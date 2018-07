Een vuilniszak in je schone kofferbak? Ze zien je aankomen in Moskou

Geen fraai gezicht, misschien, zo'n zak, maar niettemin een hoopvol teken. Deze picknickende Moskovieten hebben zich in ieder geval de moeite getroost hun troep te verzamelen. Die zak méénemen, daarvan kon natuurlijk geen sprake zijn. Nog niet. Zo'n vuilniszak in je schone kofferbak? Ze zien je aankomen.

Dit is vooruitgang, een uitzondering op de bestaande regel. Die luidt dat de natuur van iedereen is en dus ook van jou, en dat er meer dan genoeg bos is om je afval onder te brengen. Spontaan ontstane vuilnisbeltjes van plastic eetgerei, flessen en gebruikte servetten zijn alomtegenwoordig in parken en bossen in en om de hoofdstad. Ze verhalen van prettige uurtjes, hier doorgebracht door natuurminnende Moskovieten. Want dat de Rus een natuurmens is, daarover geen twijfel. De lokroep van het bos is sterk. Geen beter tijdverdrijf dan in goed gezelschap sjasliek te bereiden boven je eigen kampvuur om die vervolgens weg te spoelen met bier of wodka.

De tijden veranderen. Ook in Rusland mag je allang niet meer zomaar een vuurtje stoken. In het Moskouse Ostankinopark kamt de politie dagelijks de bosjes uit. Waar rook is, is vuur, en meestal ook de lucht van geroosterd vlees. Wie gesnapt wordt, betaalt een boete van omgerekend 70 tot 90 euro. Geen wonder dat het aantal overtreders terugloopt en dat de enige plek waar het nog wel mag zo in trek is. Op zomeravonden stijgen grote, vette rookwolken hoog op boven het barbecuepleintje, waar drommen mensen zich verdringen om de bakken met gloeiende houtskool. Het is er rumoerig als in een Amsterdams straatcafé, en daarom ook een plaats die stiltezoekende parkbezoekers mijden als de pest.

's Avonds puilen de afvalbakken uit, allemaal vuil dat voorheen steevast belandde tussen de eeuwenoude eiken. Daar wordt, vaak op een omgevallen boomstam, nog altijd in stilte genoten van een hapje en een drankje, zeker. Maar het 'laat niet als dank' lijkt ook onder Moskovieten terrein te winnen.

Nu de hondenbezitters nog, en dat is een strijd die nog in alle hevigheid woedt in de Moskouse parken, op binnenplaatsen en gazons, waar de omvang van het hondenpoepprobleem vooral 's winters pijnlijk zichtbaar is. Baasjes worden geacht met schepje en zakje hun viervoeter te volgen en zo nodig in te grijpen. Michail, een goede kennis, doet dat even eenzaam als consciëntieus, maar hij is dan ook bioloog, milieubewust en begaan met het lot van zijn park. De meesten denken er niet over, verplicht of niet. Hondenpoep is toch ook natuur? Dat bracht een wanhopige inwoonster van een Moskouse buitenwijk ertoe dan maar een premie uit te loven voor verzamelde excrementen. Kijk, dát blijkt te werken.

