Een vrouw heeft geen (kerst)man nodig - en Miley Cyrus zeker niet

De actrice en zangeres – onder meer bekend om haar Disney alter ego Hannah Montana en het nummer ­‘Wrecking Ball’, waar ze naakt op een sloopkogel heen en weer slingert – heeft het klassieke kerstnummer ‘Santa Baby’ in een feministisch jasje gestoken.

‘Het zou fijn zijn niet bij mijn kont te worden gegrepen door een onbeschaafde collega', zingt ze

In de originele versie uit 1953 somt Eartha Kitt met een verleidelijke stem op wat ze allemaal wil hebben voor Kerst, omdat ze zo’n ‘ontzettend braaf meisje’ is geweest. Maar Cyrus zit niet te wachten op dure geschenken van de Kerstman in ruil voor seksuele avances. “Ik hoef geen diamanten, geld of aandelen, ik kan mijn eigen spullen kopen”, aldus een zingende Cyrus in de Amerikaanse talkshow ‘The Tonight Show’. “Ik heb wat anders in gedachten, de beste vriend van een vrouw is gelijk loon!”

Verder in het nummer zingt ze: “Stop ermee mij telkens te onderbreken wanneer ik praat” en “het zou fijn zijn niet bij mijn kont te worden gegrepen door een onbeschaafde collega” – een verwijzing naar de #MeToo-affaire.

En accepteert de (Kerst)man dat allemaal niet? Dan hoeft hij niet door de schoorsteen naar beneden te komen, concludeert ­Cyrus.

