Een vrijdagmiddagborrel aan de Keizersgracht met kroketten van de Febo

In Museum van Loon, een volledig intact grachtenpand uit de Gouden Eeuw en nog altijd in privé-handen, staat volgende maand een heuse 'Febo Friday' op het programma.

Opmerkelijk? Gefrituurde snacks staan wel vaker op het menu, weet Valentine Rijsterborgh, pr-medewerker van het museum. "Bedienden, keurig in pak, brengen dan bitterballen rond." De Febo Friday is een soort alternatieve vrijdagmiddagborrel, zo valt op te maken uit haar verhaal. "Alleen noemen wij het vrijdagmiddagfestival." Om de sfeer tijdens het snackpartijtje te verhogen komen er ook musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Een verbond tussen de snackbarketen en het stadspaleis is volgens de betrokkenen zeker niet onlogisch. Schilder Ferdinand Bol was de eerste bewoner van het grachtenpand aan Keizersgracht. De Febo begon ooit in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam en ontleent zijn naam aan deze beroemde schilder.

Op dit moment zijn schilderijen uit de eigen collectie van Bol in het koetshuis van het museum te bekijken.

Bezoekers die een vette snack uit de muur ongepast vinden in een huis waar de odeur uit de tijd van de Zilvervloot nog te ruiken is, stelt Rijsterborgh meteen gerust. De gefrituurde hapjes mogen enkel gegeten worden in de keuken, ver weg van familieportretten, teer porselein en zilverwerk. "In het souterrain is de oude keuken en is alles betegeld, daar kan er niets misgaan. De bezoekers zien dan ook meteen het verschil tussen upstairs en downstairs."