Een vraag ontwijken en tegelijk vertrouwen wekken, dat is best knap

De grenzen van de veiligheid komen zo in zicht, zegt de voorzitter van de raad. Schiphol kan niet zomaar groeien, er zijn eerst fundamentele maatregelen nodig.

“Kan Schiphol pas groeien als die fundamentele veiligheidsmaatregelen zijn genomen?” is de vraag aan de directeur van Schiphol.

Hij antwoordt gepassioneerd: “Schiphol wil alleen groeien als het veilig is.”

Wat gebeurt hier?

Een. Hij ontloopt de vraag. Die gaat over het kúnnen groeien en hij antwoordt met wat hij wil: alleen groeien als dat veilig is. Maar dat was de vraag niet. De vraag was of het kán.

Twee. Hij komt heel betrouwbaar over; er vindt alleen groei plaats als het veilig is. Punt. Daar kunnen we gerust op zijn. Dat is natuurlijk best wel knap, een vraag ontlopen en tegelijk vertrouwen creëren.

Drie. Het spel van framing en reframing is hier buitengewoon eenvoudig. Je krijgt een vraag over de feiten: kan Schiphol groeien en veilig blijven? Je geeft een antwoord over je intenties, je bedoelingen: ik wil alleen groeien als dat veilig kan. De intenties van mensen zijn vrijwel altijd goed, en daarmee wekken we vertrouwen. Maar ze zijn tegelijk verraderlijk: met alleen goede bedoelingen kom je er niet in het leven.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers.