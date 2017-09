Een voetballer van 100 miljoen is ridicuul, en toch normaal

Nog nooit werd er op de transfermarkt zoveel geld uitgegeven als deze zomer. De clubs uit de Engelse Premier League gaven alleen al meer dan anderhalf miljard euro uit en meer dan honderd miljoen voor een speler lijkt inmiddels geen uitzondering meer te zijn.

Deze zomer gingen drie voetballers voor een bedrag met negen cijfers over de toonbank. Neymar kostte Paris Saint-Germain 222 miljoen euro en als vervanger haalde FC Barcelona de jonge Fransman Ousmane Dembélé. Kosten? 105 miljoen euro, exclusief bonussen. Donderdag tekende een andere jonge Franse aanvaller, Kylian Mbappé, ook bij Paris Saint-Germain. De Parijzenaren huren hem eerst van AS Monaco, maar zijn volgend jaar verplicht hem te kopen voor 180 miljoen. Ter vergelijking: de duurste speler uit de eredivisie is verdediger Davinson Sánchez, die Ajax voor Tottenham Hotsput verliet en ruim 40 miljoen euro kostte.

Ook Chris Woerts, voormalig commercieel directeur van onder meer Feyenoord, Sunderland en de eredivisie, denkt dat de torenhoge transfersommen een gevolg zijn van de werking van de markt. “Iedereen schrikt van de bedragen waarvoor bijvoorbeeld Mbappé en Dembélé worden verkocht. Maar vergeten wordt dat de inkomsten ook blijven stijgen. Toen ik bij Heineken werkte sloten we een contract af met de Champions League en daarvoor betaalden we 7,5 miljoen Zwitserse frank. Dat pakket is vrijwel ongewijzigd gebleven en nu wordt daar 58 miljoen voor betaald.”

De bedragen waarvoor voetballers over de toonbank gaan worden steeds duizelingwekkender. Toch wordt de waarde van voetballers door de markt bepaald en zijn transfersommen van meer dan honderd miljoen euro ‘normaal’, vindt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. “Natuurlijk vind ik meer dan honderd miljoen voor een persoon ook ridicuul, maar het is het marktmechanisme dat die prijs bepaalt”, legt Van den Wall Bake uit. “Een speler is ook meer dan een voetballer. Het is een product geworden, een merk en wat zo’n speler teweeg brengt bij zijn nieuwe club is van onschatbare waarde.”

Concurrentie

Theo van Seggelen, secretaris-generaal van de FifPro, de organisatie die wereldwijd opkomt voor de belangen van voetballers, pleit voor maatregelen tegen de ‘enkele landen die een monopoliepositie creëren door zulke hoge bedragen te betalen’. “Aan de vrije markt is niks te doen, maar om die markt in stand te houden moet je wel tegen elkaar spelen. Elkaar doodconcurreren lijkt me een slechte zaak, want je kunt Barcelona niet tien keer per jaar tegen Real Madrid laten spelen. Je moet dus met een pakket van maatregelen komen.”

Van Seggelen noemt een aantal voorbeelden. “Kijk naar de transferwindows. In 2001 is de overeenkomst gesloten over het huidige systeem, maar de voetbalwereld is veranderd, dus dat moet je aanpassen. Mogen eigenaren meerdere clubs in bezit hebben? Wat doe je met spelers die verhuurd worden? Hoe bescherm je jeugdspelers beter? Wat doe je met regels rondom zaakwaarnemers? We moeten de excessen zien te voorkomen zonder dat we in strijd handelen met de wet.”

Volgens Van den Wall Bake willen de Europese en wereldvoetbalbond ook ‘niets liever dan een oplossing’, maar waken ze er ook voor dat ze te streng zijn voor de grote clubs. “Op het moment dat ze dat zijn, dan zeggen de clubs: ‘wij gaan onze eigen weg’ en richten ze een eigen competitie op, met eigen sponsor- en televisiecontracten.”

“De enige sanctiemogelijkheid die de Uefa en de Fifa hebben is besluiten dat spelers uit die competitie niet mogen spelen in hun nationale team”, vervolgt hij. “Maar ik denk dat de spelers daar dan ook hun neus voor ophalen. Wat ze jaarlijks bij hun land krijgen verdienen ze in een dag bij hun club. En uiteindelijk zal toch iedereen naar die competitie kijken, want we willen allemaal de grote sterren tegen elkaar zien spelen.”

Lees ook: Neymar, de voetballer van 222 miljoen euro