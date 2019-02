Een vliegtuig in je tuin, deze hoteleigenaar heeft het voor elkaar

Op een zelfrijdend platform van transportbedrijf Mammoet gaat het dan over een speciaal aangelegde weg over zestien weilanden, zeventien sloten en een serie polderwegen, waarna een stukje de A9 wordt gevolgd. Als tenminste op tijd de lichtmasten en de vangrails zijn verwijderd.

Lees verder na de advertentie

Maar dan staat de ‘queen’ van 180.000 kilo op haar plek, in de tuin van hotel Corendon Village te Badhoevedorp, met 680 kamers het grootste hotel van Nederland. De ‘queen’ is overigens een Boeing 747-400, die als een blikvanger voor het hotel moet dienen maar ook een hele ervaring zal zijn: er komt een 5D-bioscoop in die turbulentie moet nabootsen, en bezoekers kunnen straks over de vleugels lopen. Er zijn ook plannen om in de neus een escape room in te richten. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek.

Er zijn ook plannen om in de neus een escape room in te richten

Eigenaar Atilay Uslu van Corendon maakt zich eerst zorgen over de ‘schoenlepel-operatie’ waarmee het vliegtuig in de nacht van zaterdag op zondag op zijn definitieve plaats komt te staan, zo zegt hij in Het Parool. Het gevaarte heeft namelijk een spanwijdte van 64 meter, terwijl de toegang tot de plek bij het hotel maar 55 meter is. Dat scheelt 9 meter. Een ballet van maar liefst 57 inparkeerbewegingen moet daarin voorzien, maar of dat gaat lukken?

Uiteindelijk wel, weet Uslu zeker. Hij heeft zelf kamer 2017 gereserveerd, omdat hij vanuit dat balkon het beste uitzicht heeft op het schouwspel beneden. Om te voorkomen dat de ‘queen’ direct in de modder wegzakt, staat ze op geheide palen. Die moeten bij storm ook voorkomen dat ze weer wegvliegt.