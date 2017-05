Een vijandelijke overname, wat is daar nou erg aan?

Hoe werkt een vijandige overname? Lees verder na de advertentie Bij elke overname krijgen bedrijven drie maanden de tijd om een officiële bieding neer te leggen bij de Autoriteit Financiële Markten (ACM). In de vriendelijke variant verloopt een overname na gesprekken tussen koper en verkoper. Bij de vijandige worden koper en verkoper jager en prooi. De jager, PPG, passeert hierbij de verkoper, Akzo. De Amerikanen hebben nog tot 1 juni de tijd een bindend bod uit te brengen. De biedingen tot nu toe zijn niet-bindend waardoor PPG er ook weer vanaf kan. Zetten de Amerikanen door, dan zal de AFM ongeveer twee weken de tijd nemen om het bod te bestuderen. Daarna heeft PPG maximaal tien weken de tijd om de aandeelhouders te verleiden met hun bod. Willen de Amerikanen geen bindend bod neerleggen, dan moet het zich een half jaar lang terug rekken. Deze afkoelingsperiode voorkomt dat een jager zijn prooi kan gijzelen. Een overnamepoging brengt namelijk onrust met zich mee. Personeel, afnemers en leveranciers weten niet waar zij aan toe zijn en de beurskoersen kunnen sterk schommelen door alle onzekerheden.

Zijn er ook gevaren voor PPG? Bij een vijandige overname hoeft AkzoNobel geen inzicht te geven in de boeken. Dat maakt het voor PPG lastig in te schatten wat de risico’s zijn. Wie weet zijn allerlei verborgen tegenvallers; de befaamde lijken in de kast. Zijn dat er veel, dan kan PPG zich vertillen aan de overname waardoor het fors zal moeten saneren om overeind te blijven. De financiële lasten stijgen toch al omdat PPG waarschijnlijk meer rente moet betalen over het geld dat zij voor de overname leent. Bij een vijandige overname zijn de risico’s namelijk lastiger in te schatten. Te veel machtsconcentratie kan ook een probleem zijn. Kijk eens rond in een bouwmarkt, of verfwinkel. Alle blikken Flexa, Sikkens, Sigma en Histor komen dan van hetzelfde concern. Hetzelfde kan ook in andere landen spelen waardoor autoriteiten van PPG eisen dat het onderdelen verkoopt voordat zij Akzo overneemt. Volgens PPG is er geen probleem met de Europese Mededingingsautoriteit, maar zonder boekenonderzoek is het lastiger in te schatten of kartelautoriteiten de overname goedkeuren. Als een geplande overname afketst op mededingingsregels, is alle tijd, moeite en geld vergeefs geweest. PPG loopt ook het gevaar een kat in de zak te kopen als Akzo haar beschermingsconstructie activeert. Strikt juridisch opereert zo’n stichting onafhankelijk van het Akzo-bestuur. In dit geval is dat een wassen neus. De voorzitter van de raad van commissarissen, Anthony Burgmans, is namelijk ook de voorzitter van de stichting. De stichting Akzo kan een overname niet tegenhouden maar houdt wel het recht de raad van bestuur en raad van commissarissen samen te stellen. Als dat gebeurt, heeft PPG tientallen miljarden neergelegd voor een bedrijf waarover het geen zeggenschap heeft.

Komen vijandige overnames veel voor? In Nederland zelden. ABN Amro was min of meer vijandig. Of beter: niet vriendelijk. De ABN Amro-top wilde fuseren met het Britse Barclays, maar de aandeelhouders kozen voor het hogere bod van het consortium Santander, Royal Banc of Scotland en Fortis. KPN kreeg er mee te maken toen de Mexicaan Carlos Slim het bedrijf wilde kopen, iets wat de stichting KPN wist te voorkomen. PostNL was er eerder dit jaar dichtbij. Het Belgische Bpost wilde tegen de zin van PostNL de Nederlandse branchegenoot inlijven, maar minister Henk Kamp van economische zaken lag dwars omdat Bpost deels in handen is van de Belgische overheid. Nu kon Kamp niet direct de overname tegenhouden. Er is namelijk geen wet die een vijandige overname verbiedt. Wel had Kamp indirect via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de overname kunnen verhinderen. De mededingingsautoriteit valt onder de minister van economische zaken, al is de instantie wel onafhankelijk.

Welke middelen heeft de politiek om een vijandige overname te verhinderen? Geen. Minister Kamp werkt aan een wet om bedrijven van nationaal belang te beschermen tegen vijandige overnames. Dan kan het gaan om grote systeembanken, energie-, telecom- en postbedrijven. Verffabrikant AkzoNobel valt daar waarschijnlijk niet onder. Tenzij de Nederlandse overheid nationale belangen net zo breed definieert als de Amerikaanse overheid. Zo mocht Philips zelfs de Amerikaanse lampenfabrikant Lumileds niet verkopen aan een Chinees bedrijf. De Franse overheid vond zuivel- en toetjesfabrikant Danone van nationaal belang. Het is overigens maar de vraag of en wanneer een nieuw kabinet zich over die wet buigt. De laatste maanden praten Den Haag en de werkgeverslobbyisten van VNO-NCW meer over een andere optie. Zij willen een jaar bedenktijd bij een vijandige kooppoging. Maar of het werkt? Waarschijnlijk niet. Een vasthoudende koper kan zich na een jaar alsnog tot de aandeelhouders richten. Die denken na dat jaar echt niet anders over winst maken. De enige hoop voor een bedrijf is dat door spectaculaire resultaten de beurskoers zodanig zijn gestegen dat de koper de aandeelhouders niet meer kan verleiden.

Wanneer is een vijandige overname gelukt? Als PPG er in slaagt om 95 procent van de aandelen in handen te krijgen, is het eigenaar van Akzo. Bij dat percentage moet de resterende vijf procent van de Akzo-getrouwen zich laten uitkopen. Haalt PPG ongeveer 80 procent, dan kan het Akzo verzoeken om medewerking om alsnog de overige 20 procent uit te kopen. Dat laatste gaat niet gebeuren, weet iedereen die de rechtszaak in de Ondernemingskamer heeft bijgewoond. In dat geval zit PPG met een incompleet Akzo. De 20 procent die niet wil verkopen, behoudt namelijk de rechten die horen bij het oude aandeel Akzo, wat de bedrijfsvoering voor PPG complexer maakt.

Moet AkzoNobel vrezen voor ‘wraak’ bij een vijandige overname? Topman Michael McGarry kan met een vriendelijk gezicht allerlei bedreigingen uiten. Neem deze. “Bij een vijandige overname zijn er geen garanties.” Dat is de aankondiging van een soort bijltjesdag. Met garanties doelt hij op werkgelegenheid en de aanwezigheid van een hoofdkantoor en researchafdelingen in Nederland.

Is een vijandige overname ook erg voor ons, als samenleving? Voorop gesteld, er is niet mis met overnames door buitenlandse bedrijven. Zou KLM nog hebben bestaan zonder Air France? Daarnaast shoppen ook Nederlandse bedrijven over de grens. Akzo zelf bijvoorbeeld kocht in 2007 ICI, één van de grootste Britse industriële bedrijven. Maar er zijn ook risico’s. Als er veel overlap is tussen bedrijven, zoals bij PPG en Akzo het geval is, verdwijnen er banen. Synergievoordeel, heet dat. En precies die term neemt topman McGarry geregeld in de mond. Het gevaar is ook dat onderzoeksafdelingen verdwijnen. Dat gebeurde bij Organon. Akzo verkocht de Nederlandse farmaceut aan het Amerikaanse Schering Plough, dat daarna door het eveneens Amerikaanse Merck werd opgeslokt. Dit bedrijf sloot het filiaal in Oss. Weg kennis en werkgelegenheid. Ook voor consumenten kan een overname nadelig zijn. In het geval PPG en Akzo komt zo’n beetje de gehele verfproductie in handen van een bedrijf. Dat kan hogere prijzen vragen aan consumenten, en lagere prijzen afdwingen bij leveranciers. Fijn voor aandeelhouders, slecht voor de samenleving. Bij een vijandige overname zijn de risico’s niet anders dan bij een gewone. In het geval Akzo is er wellicht een extra nadeel omdat McGarry geen garanties meer wil geven over pensioenen en werkgelegenheid.

Zijn Nederlandse bedrijven vatbaar voor vijandige overnames? Wel volgens minister Jeroen Dijsselbloem van financiën. In maart dit jaar zei hij op een PvdA-congres zich ernstig te maken over de kwetsbaarheid van Nederlandse bedrijven. Volgens hem staan elf van de 25 grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in feite te koop. Dat komt vooral omdat deze bedrijven veel geld in kas hebben. Wie geld heeft, haalt namelijk niet het maximale resultaat uit haar bedrijfsvoering, zo redeneren aandeelhouders. Het management moet het geld investeren, of steken in aankopen van andere bedrijven. Dat zorgt voor groei, en dus voor aandeelhouderswaarde. Ook zijn rijke bedrijven met veel geld in kas aantrekkelijk omdat het geld kan worden uitbetaald aan aandeelhouders. Lees ook: De strijd om Akzo verhardt

