Een verdachte heeft rechten, ook als hij Micheal P. heet

Inspecties publiceerden dikke rapporten over blunders die zijn gemaakt toen de gedetineerde Michael P. vrijheden kreeg. Er verschenen boeken over zijn jeugd en over de zoektocht naar de vrouw die hij verkrachtte en doodde. Er was een Kamerdebat waarin minister Dekker toegaf dat de overheid tekort is geschoten. Sinds P. juli vorig jaar tot 28 jaar cel plus tbs werd veroordeeld, is er veel gebeurd. Dinsdag begint het hoger beroep. En dat gaat over alles waar het de afgelopen maanden niet over ging.

De reden dat de zaak over wordt gedaan, is P. zelf. Hij wil dat de fouten die zijn gemaakt bij zijn arrestatie worden meegewogen in zijn straf. Een arrestatieteam pakte P. hardhandig aan, hield een politiehond vlakbij zijn hoofd, liet foto’s zien van zijn moeder en van de op dat moment nog vermiste Anne Faber en vertelde hem niet dat hij het recht had om te zwijgen. De top van het Openbaar Ministerie had daar toestemming voor gegeven. De hoop was dat P. in de overrompeling zou vertellen waar hij Faber vasthield, want daar werd op dat moment nog rekening mee gehouden.

Fundamentele rechten Met die toestemming koos het OM er bewust voor de fundamentele rechten van P. als verdachte te schenden. Vormverzuim heet zoiets in de rechtszaal. En dat mag niet, vond ook de rechtbank Utrecht. Het kan tot strafvermindering leiden, maar dat hoeft niet. Bij P. gebeurde het niet, omdat hij ondanks de overrompeling zijn mond hield. Het heeft zijn recht op een eerlijk proces dus niet geschaad, vond de rechter. Nu is het aan het gerechtshof in Arnhem om daar opnieuw een afweging in te maken.

Losse eindjes P. heeft bekend dat hij de 25-jarige Anne Faber, die een fietstocht maakte in de omgeving van haar woonplaats Utrecht, in september 2017 heeft verkracht, vastgebonden en gedood. P. zat op dat moment in Den Dolder het laatste deel uit van een eerdere straf na de verkrachting van twee tienermeisjes. Hoewel hij bekennende verklaringen heeft afgelegd, zijn er nog altijd losse eindjes in de zaak. Zo strookt het bloedloze T-shirt dat gevonden is niet met het verhaal van P. dat hij de vrouw met een mes om het leven bracht toen zij volledig gekleed was. Ook zegt hij niets te weten van Fabers sieraden die nog steeds zoek zijn. De losse eindjes maken dat het OM en de familie van Faber ervan overtuigd zijn dat P. tot nu toe niet de volledige waarheid sprak.

