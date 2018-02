Een van de kleurrijkste wintersportatleten uit de recente geschiedenis is een Mexicaan

Het zij ze vergeven: Mexico is nu niet bepaald een wintersportmogendheid. Sneeuw ligt er alleen op de toppen van de hoogste vulkanen en, in uitzonderlijk koude winters, in redelijke mate in noordelijke woestijnsteden als Ciudad Juárez en Saltillo.

Geschaatst wordt er wel in Mexico-Stad, maar eigenlijk alleen als de jaarlijkse ijsbaan op het Zócalo, het grote plein voor de kathedraal, is aanlegd. Van zwierig kunstschaatsen of snelle baantjes is dan amper sprake. IJs is er voor de lol, voor het gierend van het lachen uitglijden en stoethaspelen met de hele familie, niet voor de sport.

Toch is de Mexicaanse delegatie in Zuid-Korea met vier sporters strikt genomen de op twee na grootste uit de geschiedenis van de Winterspelen. Alleen in Calgary (1988) en Albertville (1992) deden meer Mexicanen mee. De vier helden zijn allen skiërs. Sarah Schleper en Rodolfo Dickson doen beide mee aan alpineskiën, Germán Madrazo is langlaufer en Robert Franco probeert het in het onderdeel freestyle.

Nu klinkt de naam van de inmiddels 59-jarige prins Hubertus Rudolph zu Hohenlohe-Langenburg natuurlijk niet heel erg Mexicaans. Geboren in Mexico-Stad als telg van een oud adellijk geslacht met wortels in het Duitse Baden-Württemberg heeft prins Hubert, zoals ik hem hier even voor het gemak noem, desondanks een fundamentele rol in 's-lands wintersportgeschiedenis gespeeld.

Voor zover hun landgenoten überhaupt op de hoogte zijn van hun deelname, zijn de verwachtingen niet echt hooggespannen. Met Pyeongchang meegeteld heeft Mexico negen keer in de Winterspelen geparticipeerd. Nooit won het een medaille, of kwam het zelfs maar in de buurt.

Excentrieke keuzes

Prins Hubert was in 1981 als twintiger de oprichter van de Mexicaanse skifederatie en heeft sindsdien liefst zeventien keer aan wereldkampioenschappen en zes keer aan Winterspelen meegedaan, altijd zonder succes. Vier en acht jaar geleden, in Sotsji en Vancouver, was hij de enige Mexicaanse deelnemer.

El Príncipe, zoals de Mexicanen hem noemen, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij weinig fiducie had in medaillekansen. In een interview in 2015 zei dat hij vooral de eer van 'exotische' wintersportlanden hoog wilde houden. Hij heeft het altijd met verve gedaan, al was het alleen maar door zijn wat excentrieke keuzes, zoals meedoen in een skipak met mariachi-motief.

Zijn Mexicaanse sportcarrière begon vanuit de zucht naar een groter podium. "Ik ging naar Mexico en zei: Hoi, ik ben Hubertus en ik wil in Sarajevo skiën", herinnert de prins zich. Kort daarop was de Mexicaanse skifederatie geboren en lag het pad naar de Spelen van 1984 open.

Prins Hubert is sowieso een Mexicaans atleet als geen ander. Niet alleen is hij nauwelijks in zijn geboorteland te vinden (hij woont in Liechtenstein), naast skiër en edelman is hij professioneel fotograaf, zakenman, muziekproducent en popzanger. Dat laatste onder artiestennamen Andy Himalaya en Royal Disaster en overigens zonder veel succes. Net als skiën doet prins Hubert ook zingen vooral voor de lol.

