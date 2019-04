Een van de grootste havens van Europa is plots beschermd archeologisch gebied

Is de haven van de Griekse stad Piraeus archeologisch erfgoed dat beschermd moet worden tegen ongebreidelde exploitatie? Of vervalt de Griekse overheid, nu het land niet meer afhankelijk is van internationale geldschieters, weer in de aloude gewoonte van buitenlandse investeerders pesten, via haar beruchte bureaucratie? Feit is dat een Chinese miljoeneninvestering in een van de grootste havens van Europa opnieuw vertraging oploopt.

De machtige archeologische raad van Griekenland heeft een groot deel van de haven tot beschermd gebied verklaard, waardoor het Chinese Cosco een deel van zijn plannen niet mag uitvoeren. En dat terwijl de Chinezen eerder actief werden benaderd, toen duidelijk werd dat de haven moest worden geprivatiseerd onder druk van internationale geldschieters. Cosco kreeg in 2016 een meerderheidsbelang in handen en handelt nu ook het cruiseverkeer en de vele veerboten van en naar de Griekse eilanden af. Het bedrijf beloofde 600 miljoen te steken in de ontwikkeling van het havengebied. Er moeten onder meer een extra cruiseterminal, vier hotels en een winkelcentrum komen.

De haven van Piraeus is voor China een belangrijke schakel in de Nieuwe Zijderoute, en een toegangspoort voor export naar Europa

Verbolgen De Griekse archeologische raad blokkeert een deel van die plannen nu. Woensdag bestempelde het staatsorgaan een groot deel als archeologisch belangrijk gebied. Alhoewel de gemiddelde toerist in de grauwe chaos weinig oudheidkundige schoonheid zal ontdekken, mag het winkelcentrum er daarom helemaal niet meer komen. Ook de plannen voor de hotels moeten worden aangepast en twee scheepswerven moeten worden afgebroken. Het Chinese staatsbedrijf reageert verbolgen. De haven van Piraeus is voor China een belangrijke schakel in de Nieuwe Zijderoute, en een toegangspoort voor export naar Europa. Cosco laat aan Griekse media weten dat het investeringsplan, dat in een eerder stadium al is goedgekeurd, alleen in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat de Griekse overheid er onderdelen uitpikt. Drie jaar geleden verlengden de autoriteiten de vergunningen voor de twee werven die de archeologen nu willen sluiten. Het is niet de eerste keer dat Griekse overheidsinstellingen hordes opwerpen na het goedkeuren van een privatiseringsplan. In 2014 werd de voormalige luchthaven van Athene, op een zeer aantrekkelijke locatie aan zee en sinds 2001 buiten gebruik, voor een miljard euro verkocht aan een internationaal consortium. Anderhalf jaar geleden achtte de archeologische raad die plek ook van archeologisch belang. Een ander comité bepaalde dat het deels om bosgebied gaat. Die beslissingen zijn inmiddels herzien, maar de ontwikkeling van het gebied, waar onder meer woningen, winkels en een park moeten komen, is nog steeds niet begonnen. Cosco gaat de plannen nu licht aanpassen. Mocht dat onvoldoende zijn, dan ligt het voor de hand dat het bedrijf de beslissing van de archeologische raad aanvecht. Hoe dan ook leidt dat weer tot maandenlange vertraging, boven op de ruim twee jaar die er al waren. Politieke tegenstanders beschuldigen de regering ervan dat die de komende maanden vooral geen kiezers tegen het hoofd wil stoten. Europese en landelijke verkiezingen zijn in aantocht, en lokale ondernemers hebben openlijk geprotesteerd tegen onder andere het winkelcentrum van Cosco en de hotels.

EU vermindert schuldenlast Griekenland krijgt een schuldenlastenverlichting van bijna een miljard euro. Het grootste deel, 644 miljoen, wordt naar Athene overgemaakt, een deel gaat via rentelastenverlichting. Dat hebben de ministers van financiën van de eurozone (Eurogroep) in Boekarest besloten, nu Griekenland een aantal hervormingsmaatregelen heeft doorgevoerd. De uitkering vloeit voort uit een afspraak uit 2012, toen Griekenland failliet dreigde te gaan. De andere eurolanden schoten te hulp met het opkopen van Griekse staatsobligaties. De winsten die ze daar op hebben geboekt zullen tot medio 2022 halfjaarlijks naar Athene worden overgemaakt om de schuldenlast te verlichten. Het gaat om een totaalpakket van 4,8 miljard euro.

