Een uniek object, een verborgen parel

Toen hij klaar was zei hij: 'Ik lijk op een makelaar, maar ik ben het niet. Ik kom ook voor de bezichtiging.'

Tegelijkertijd ingepland. Ja, zo is de gekte op de huizenmarkt.

Binnen verontschuldigde de makelaar zich. Ze deden het niet graag zo, maar het kon niet anders. Twintig bezichtigingen die dag. En bieden per inschrijving. De formulieren lagen klaar naast de brochure.

Op het terras dat opende naar een omsloten binnenhof stonden twee vrouwen, die net waren rondgeleid. Een moeder en een dochter leek het. 'Kijken jullie maar vast rond', zei de makelaar. Hij zag er een beetje verhit uit. 'Dan spreek ik nog even met de andere bezoekers.'

Buiten op het terras werd het zonlicht door gebladerte gefilterd; je kon je in Frankrijk wanen

We gingen door het huis. Het was klein, en het was smaakvol ingericht door een oudere dame, die nog een grote liefde was tegengekomen en nu was verhuisd. De oorsprong van het huisje ging terug tot 1459, toen het deel was van een klooster, maar pas in 1985 was van de toenmalige ruïne dit woonhuis gemaakt. Nu was het een gereconstrueerd rijksmonument.

Buiten op het terras werd het zonlicht door gebladerte gefilterd; je keek uit op een plaatsje met grind, waarin een straatlantaarn stond en een knobbbelige, stokoude plataan. Je kon je in Frankrijk wanen. We gingen een fraaie voornaam-grijze trap omhoog, naar de zolder (een walk-in closet) en naar twee slaapkamers, waarvan er één dienst deed als werkkamer met op maat gemaakte boekenkasten. Hier zou ik dan eindelijk die roman schrijven die de Nederlandse letterkunde op zou schudden. Maar dat dacht ik niet werkelijk. Ik dacht aan de inschrijving, de koortsige belangstelling, de vraagprijs die een startprijs was geworden.

De werkkamer met op maat gemaakte boekenkasten. © Wim Boevin000

Die ochtend had een bureau uitgezocht dat in het land steeds meer huizen boven de vraagprijs weggingen - dat gold in deze stad voor 65 procent van het aanbod.

En hier stonden we 'in één van de verborgen pareltjes' (brochure citaat), overal romantiek, een keuken met oude tegels, woonkamer met balkenplafond en marmer op de vloer, een vleug modern-klassiek in het interieur, 'een charmante en verzorgde achtertuin' (brochure), kortom een 'uniek object' (brochure). En al dat niet eens overdreven.

Meest eerlijk De bellende man uit de steeg was alweer geruisloos verdwenen, net als de vrouwen, de makelaar zei dat de verkoop per inschrijving toch de meest eerlijke procedure was bij zoveel aandrang. Ik bestudeerde het biedingsformulier en las enkele van de voorwaarden. 'U dient de woning te hebben bezichtigd alvorens aan de inschrijving deel te kunnen nemen.' En: 'Biedingen in de lijn van een bedrag boven het hoogst geboden bedrag worden niet geaccepteerd.' De inschrijvingsprocedure stond nog minder dan 24 uur open. De deurbel ging. Nieuwe bezoekers. We namen afscheid van de makelaar, en liepen over de binnenhof naar buiten. 'Your thoughts,' zei ik tegen de anderen. Mijn jongste dochter keek duister voor zich uit. 'Klein', zei ze alleen maar.

