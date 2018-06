Een unicum: Spanje ontslaat trainer vlak voor WK

Lopetegui (51) was zonder medeweten van de Spaanse voetbalbond gaan onderhandelen over een contract als coach bij Real Madrid en dat viel helemaal verkeerd bij de hoge bazen van de bond, Luis Rubiales en Fernando Hierro. Die kregen dinsdag pas vijf minuten voordat Real Madrid een communiqué naar buiten bracht van de bondscoach zelf te horen dat hij na het WK de overstap zou maken naar de Spaanse topclub.

Als in een film werd dinsdagavond koortsachtig overleg gevoerd tussen het drietal. Rubiales was op weg naar Moskou, maar keerde meteen om naar het hotel in Krasnodar (waar Spanje verblijft) toen hij het nieuws hoorde. Een filmpje van een temperamentvolle Hierro in gesprek met Lopetegui, oud-speler van Real Madrid en technisch directeur van de bond, deed het ook goed op internet.

De situatie bleek niet te redden. Gisteren rond het middaguur vertelde Rubiales dat hij zich genoodzaakt voelde om Lopetegui te ontslaan, zelfs als dat de voorbereiding van het team zou verstoren. Want wat de coach had gedaan druiste in tegen alle ethische regels van de bond, vertelde hij. Naar Real Madrid gaan was best, maar hij had het moeten zeggen. Rubiales legde zo de schuld bij Lopetegui. “Wij wilden het niet, maar wij hebben deze koers niet bepaald. Laat dit een voorbeeld zijn voor iedereen die bij de bond werkt.”

Het gevolg was een situatie die uniek is: nooit eerder werd een coach zo kort voor een eindtoernooi uit zijn functie gezet. Tijdens een toernooi, dát is wel vaker voorgekomen. Zo was er in 1998 bijvoorbeeld een hausse aan ontslagen. Maar liefst drie trainers konden vertrekken na de tweede wedstrijd in de poulefase. Carlos Alberto Parreira bij Saudi-Arabië, Henryk Kasperczak bij Tunesië en Cha Bum-kun bij Zuid-Korea.

Rubiales zei op de persconferentie waar hij zijn besluit uitlegde uiteraard dat hij met de spelers had gesproken en dat die hem hadden verzekerd dat ze hun uiterste best zouden doen, ook al hadden sommigen naar verluidt geprobeerd het ontslag van de trainer te voorkomen. Hij kon natuurlijk niet veel anders zeggen.

Met zijn statement maakte hij wel duidelijk hij (zelf nog maar kort in dienst van de Spaanse bond) zijn agenda niet laat bepalen door een Spaanse club. Voetballend Spanje, vaak verteerd door rivaliteit tussen Barcelona en Real Madrid, leek juist een eenheid te worden onder Lopetegui, met twintig wedstrijden op rij waarin de ploeg niet verloor.