Een unicum: de Afsluitdijk gaat drie nachten dicht

Bruggen die niet sluiten of slagbomen die blijven steken, Rijkswaterstaat kampt al zo’n anderhalf jaar met problemen in de bediening van de bruggen en schutsluizen in de Afsluitdijk. De systemen doen soms niet wat de brug- en sluismeester wil en Rijkswaterstaat gaat die nu uitgebreid testen om de oorzaak te achterhalen.

Dinsdagnacht en de volgende twee nachten is de Afsluitdijk daarom volledig afgesloten tussen tien uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends, een unicum. De cruciale 32 kilometer lange verbinding tussen Friesland en Noord-Holland werd in 1933 in gebruik genomen. “Bij mijn weten is de Afsluitdijk nu voor het eerst helemaal dicht”, zegt Sylvia de Bres, woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Testen

Deze week worden de beide draaibruggen aan de Friese kant bij Kornwerderzand getest. Later in februari zijn de bruggen in beide rijrichtingen bij Den Oever aan de beurt en gaat de dijk nog twee nachten dicht.

“We gaan de software en de technische componenten op de bruggen zelf testen”, zegt De Bres. “Daarvoor willen we even ruim de tijd hebben. Na de afsluiting om tien uur moet iedereen van de dijk afgehaald worden, waar al een uur voor gerekend is. En de testen zelf duren steeds een uur à anderhalf uur.”

Het besturingssysteem voor de bruggen en de sluizen is in 2016 geïnstalleerd en dus relatief nieuw. Maar sinds 2017 zijn er problemen mee en kwamen de eerste storingsmeldingen. “Op de monitor staat soms dat de slagboom dicht is, terwijl je op het beeld ziet dat hij nog half open of helemaal open staat. Of we krijgen de melding dat een brug dicht is, terwijl we zien dat hij nog een beetje open staat”, legt De Bres uit.

Vorige maand zijn al extra camera’s geplaatst zodat de sluismeester beter in de gaten kan houden of de systemen doen wat ze moeten doen. Ook is er meer schouwpersoneel ingezet. Ongelukken zijn er gelukkig nog niet gebeurd, aldus de woordvoerder. “Dankzij de oplettendheid van de sluismeesters. Die checken altijd alles dubbel en kunnen handmatig ingrijpen.”

Door de dijk ‘s nachts af te sluiten hoopt Rijkswaterstaat de hinder voor weg- en scheepvaartverkeer zo veel mogelijk te beperken. Automobilisten zijn onder meer via de media en tekstborden langs de wegen die richting de Afsluitdijk gaan op de hoogte gebracht. Zij moeten rekening houden met een uur extra rijtijd.