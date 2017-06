Een tweeling is in Hollywood niets bijzonders

George Clooney was nooit erg enthousiast over het krijgen van kinderen. Trouwen vond hij overigens ook geen must, maar dat deed hij drie jaar geleden toch, met mensenrechtenadvocaat Amal Alamuddin. En zie: op zijn 56ste is hij ook vader geworden, van een jongetje én een meisje nog wel, de tweeling Ella en Alexander. Als George iets doet, dan doet hij het perfect – ongetwijfeld wordt hij een ontzettend leuke vader. De wereld verwacht niets minder van hem.

Dat juni de maand zou worden van de sterrentweelingen stond al vast; begin dit jaar kondigde Beyoncé met een blote, zeer zwangere buik op Instagram aan dat ze ‘dubbel gezegend’ was, en vlak daarna volgden de Clooneys. Zij hielden het bij een simpele verklaring – Amal is iets minder van de exposure. Overigens doen er geruchten de ronde dat Beyoncé reeds in het geheim is bevallen. Haar moeder Tina werd gesignaleerd in een ziekenhuis en zus Solange heeft een optreden afgezegd.

Eerder regel dan uitzondering

Intussen vraagt u zich wellicht af of het niet een bijzonder toeval is, dat twee supersterren een tweeling verwelkomen. Het antwoord: nauwelijks. In de showbizz-wereld is zo’n dubbele zegening eerder regel dan uitzondering – in de rest van de wereld is het aantal tweelingen trouwens ook toegenomen, de afgelopen decennia. Het antwoord ligt voor de hand: meer vrouwen worden zwanger dankzij ivf – meestal als ze al iets ouder zijn – en dat leidt vaker tot een meerling. Maar het is ook zo dat vrouwen die op latere leeftijd ‘spontaan’ zwanger worden, meer kans hebben op een tweeling.

Leeftijd – altijd een heikel punt in Hollywood – is dus het sleutelwoord. Amal Clooney is 39, Beyoncé 35. Mariah Carey was 42 bij de geboorte van haar tweeling Morrocan en Monroe, Julia Roberts 37 toen Hazel Patricia en Phinnaeus het levenslicht zagen, Geena Davis al 48 bij de geboorte van Kian en Kaiis – wordt u al duizelig van al die bijzondere namen? – Lisa Marie Presley was 40 toen ze moeder werd van Harper Vivienne en Finley Aaron Love, Holly Hunter mocht op haar 47ste Claude en Press verwelkomen.