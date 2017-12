Een tweede leven als patissier

Renate Müller (61) zegt het bijna verontschuldigend. "Moorkoppen en appelpunten vind je bij de taartenmaker op de hoek. Die zijn ook heel lekker hoor! Maar wat ik doe, is iets anders." Prominent in haar huiskamer in Purmerend staat een sokkel met een sculptuur waarin je zowel de vormen van de machinerie-kunst van Jean Tinguely kunt herkennen, als de felgekleurde vrouwfiguren van Tinguely's echtgenote Niki de Saint Phalle. Müller liet zich inspireren door dit kunstenaarsduo, en maakte haar eigen 'showstuk'. Let wel: van chocola.

Bij Müller geen taarten met een eenvoudig kersje als versiering, maar tartelettes met een heus eetbaar herfststuk erop (inclusief paddestoelen), en desserts in de vorm van een chocolade-kandelaar met eetbare kaarsen die je zelfs echt kunt aansteken. "De mogelijkheden zijn oneindig", zegt Müller enthousiast - haar tafel bezaaid met 'onderdelen' voor haar kerstspektakelstuk, haar uitleg doorspekt met patisseriejargon. Ze pakt een plastic doosje van tafel met perfect ronde, glanzende witte kerstballetjes: "Hiervoor moet je de chocola tempereren. Je kunt niet zomaar chocolade smelten en in een vorm gieten - dan droogt het lelijk op. Je moet het in fasen verwarmen en afkoelen. De chocolade moet hierbij constant in beweging blijven. Een heel precies werkje."

Wijzend op sierlijk gekrulde chocoladelinten: "Plastische chocolade, een mengsel van onder andere chocolade en glucose." Met een doosje hyperdunne sliertjes in haar hand: "Gecutterde chocolade, net zo lang vermalen tot het pasta-achtig wordt. En dan héél snel rollen, voordat het hard is. Deze procedure drijft je soms tot wanhoop, ja."

Kunstacademie Als jong meisje had Müller eigenlijk naar de kunstacademie gewild. "Maar ik liet me ompraten: met kunst was immers geen droog brood te verdienen." Sindsdien leidt ze naar eigen zeggen twee levens: het ene bij De Persgroep, het andere in veel cursussen naast haar werk: schilderen, kunstgeschiedenis, Japanse bloemschikkunst. "Ik ben snel enthousiast. Dan wil ik er álles van weten." Het kan er nog zo mooi uitzien - als het niet lekker is, heb je er niks aan Zo ging het ook nadat ze zo'n vijf jaar geleden een soezentaart uit het boek van banketbakker Cees Holtkamp had gemaakt. Ze wilde méér. Het bracht haar uiteindelijk bij het culinair opleidingscentrum in Beverwijk, bij de opleiding van Jeroen Goossens, die taartjes en suikerwerk voor het koningshuis maakt. 'Next level', heette die opleiding niet zonder reden. Een verfspuit van de Gamma met een mengsel van chocola en cacaoboter (voor het juiste 'fluwelen effect'), speciale lijmtechnieken met behulp van stikstof - je zou bijna vergeten dat het om eten gaat. "Natúúrlijk is de smaak het belangrijkst", zegt Müller een tikkeltje verontwaardigd. De recepten luisteren dan ook minstens zo nauw als de bouwwerkjes zelf. "Het kan er nog zo mooi uitzien - als het niet lekker is, heb je er niks aan."