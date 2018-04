Een trieste dag in Afghanistan: Drie aanslagen en 25 doden

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Kaboel is opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Een jihadist, bepakt met explosieven, reed met zijn motor in op een gebouw van de Afghaanse veiligheidsdienst. Toen journalisten verslag deden van deze aanslag, kwam er een man tussen hen staan. Hij blies zich te midden van de verslaggevers op.

De aanslagen vonden plaats in de zwaarbewaakte wijk Shash Darak, waar onder meer het ministerie van defensie, ambassades en een Navo-gebouw zijn gevestigd. Het is niet bekend hoe de terroristen de veiligheidsmaatregelen precies hebben kunnen omzeilen, maar sommige bronnen meldden dat de terrorist een perskaart bij zich had en zich dus voordeed als verslaggever.

Dat laatste deed hem alle hoop verliezen, schreef hij in 2016. Marai zag het somber in voor zijn land, en schreef dat het leven in Afghanistan misschien nog slechter was dan ten tijde van het Talibanbewind. "Nooit eerder voelde ik dat er zo weinig hoop was, ik zie geen uitweg. Het is een angstige tijd." Het voortdurende gevoel van onveiligheid benam hem de adem en hij durfde zijn kinderen niet meer naar school te brengen. “Iedere morgen dat ik naar kantoor vertrek en iedere avond dat ik naar huis ga, kan ik maar aan een ding denken: aan alle auto’s waar mogelijk een boobytrap inzit, of aan zelfmoordterroristen die opdoemen uit een mensenmenigte.”

Onder de doden bevond zich ook de prominente Afghaanse fotograaf Shah Marai, werkzaam bij persbureau AFP. De doorgewinterde journalist deed sinds 1998 verslag van de situatie in zijn land en maakte alle grote omwentelingen mee: de opkomst van de Taliban, de omverwerping van het schrikbewind in 2001 door de Amerikanen, en de terugkeer van de beweging.

Taliban

Eveneens vandaag was er nog een derde zelfmoordaanslag plaats in Afghanistan, in de zuidelijke stad Kandahar, waarbij minstens elf doden vielen. Daar waren patrouillerende Roemeense militairen het vermoedelijke doelwit. Zeker zestien mensen raakten gewond, onder wie vijf Roemenen. De elf overleden slachtoffers zijn kinderen. Zij kregen les op een nabijgelegen religieuze school.

Het is nog onduidelijk wie er achter die aanslag zit. Zowel de Taliban als IS zijn actief in het gebied. Maar het is niet uitgesloten dat de Taliban - deze organisatie distantieerde zich van de aanslagen in Kaboel - hierachter zit. De jihadistische beweging heeft het met name op militairen en politieagenten voorzien. Ze heeft zich nog niet uitgesproken over de aanslag in Kandahar.

Lees ook: Zelfs voor de Afghanen is IS te wreed

Niet alleen de Amerikanen jagen op IS-Khorasan, zoals de Afghaanse tak genoemd wordt. Ook de fundamentalistische Taliban strijden tegen Islamitische Staat.

In Afghanistan is het begin van het einde nog niet in zicht

De oorlog die de Navo en de Afghaanse regering voeren tegen de Taliban duurt nu al zestien jaar; het is een slepende strijd zonder uitzicht. Het westerse strijdplan hapert aan alle kanten.