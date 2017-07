Een tour zonder Sagan, dat wordt wennen

Over die elleboog gaat deze column niet. Die elleboog, die na één dag al bijna net zo historisch is als de oorbeet van Mike Tyson. Was het terecht, of onterecht? Het maakt niet uit. Sagan is hors course, uit koers.

Voor het eerst in ruim vijf jaar een Saganloze Tour. Daar gaat het over. Want dat is wennen, na een half decennium overmacht. De vanzelfsprekendheid waarmee de Slowaak zichzelf de afgelopen jaren het gezicht van de Tour maakte, eindigde plotsklaps in Vogezenstad Vittel.

Nog los van het feit of zijn uitsluiting terecht is, Sagan maakte toch de show

Dat was niet alleen voor de Tourpoule funest – al heeft waarschijnlijk iedereen Sagan opgesteld en lijdt iedereen dus evenveel – maar ook was er het besef: twee weken lang geen onoverwinnelijke groene truidrager meer, geen ‘hey Froomie how are you-moment’, geen gastoeters meer als de grote meneer arriveert.

Nog los van het feit of zijn uitsluiting terecht is, Sagan maakte toch de show. Jarenlang. En er zijn weinigen die, in ieder geval voor het publiek, zijn rol kunnen vervullen.

Een Tour zonder clown is moeilijk uitzitten. Het is voor de Tour zonder meer te hopen dat Chris Froome geen enkele reden geeft tot ophef. Dan zou de Tour echt zijn onthoofd. Er is wel een groot gevaar: kijk naar de ellebogen van de nieuwe geletruidrager. Die staan als hij fietst sowieso al een beetje wijd. Fabio Aru hoeft er alleen maar tegenaan te fietsen.

