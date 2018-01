Een taak van Hercules-achtige proporties

Met een hamer, een beitel en een pikhouweel heeft Jalandhar Nayak een kilometerslange weg uitgehakt door de rotsen rondom zijn dorp. Zo komen zijn kinderen sneller en veiliger op school.

"Mijn kinderen vonden het moeilijk om over het smalle en rotsachtige pad te lopen", vertelde hij het lokale KalingaTV. "Ik zag ze vaak struikelen over de stenen dus ik besloot een weg uit te hakken." Zijn kinderen deden er drie uur over om naar school te lopen, klauterend over vijf heuvels.

Ik neem alleen pauze als ik me zwak voel of ziek Jalandhar Nayak

Acht kilometer heeft hij in zijn eentje gedaan. Volgens de BBC heeft de 45-jarige Nayak twee jaar lang acht uur per dag staan zwoegen. "Ik neem alleen pauze als ik me zwak voel of ziek." Zijn taak volbrengt hij in zijn eentje, want hij is de enige bewoner van het dorp. Vandaar dat de overheid geen weg aan wilde leggen, zei hij.

Maar het bericht over de prestatie van Herculesachtige proporties bleef niet onopgemerkt. Deze week besloot het bestuur van disctrict Kandhamal de resterende zeven kilometer van de vijftien kilometer lange weg naar de school aan te leggen.

En dat niet alleen. De man zal betaald krijgen voor alle dagen die hij heeft gewerkt. Daarvoor moet er wel eerst nog een bankrekening worden geopend en de juiste papieren worden geregeld. Maar dat komt goed, verzekert het bestuur.

Nayak is 'ontzettend blij'. En toen hij toch bij het districtsbestuur aan tafel zat had hij nog een verzoek: kan er meteen waterleiding en elektriciteit naar het dorp?