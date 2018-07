Een spektakeltijdrit zoals vroeger in de Tour, dat gaat vandaag niet gebeuren

In 1935 waren er drie tijdritten. Plus nog twee ploegentijdritten.

In 1947 won de jonge Belg Raymond Impanis de langste Tourtijdrit ooit: 139 kilometer.

Twee kilometer korter was de tijdrit die Fausto Coppi in 1949 won. Hij reed zijn rivaal Gino Bartali op 7 minuten.

In de jaren negentig kon je de winnaar van grote, vlakke tijdritten van tevoren opschrijven

In de jaren vijftig en zestig had je Jacques Anquetil. Bijna onklopbaar in tijdritten. Daarna kwam Eddy Merckx: idem. Vervolgens Bernard Hinault. In de jaren negentig kon je de winnaar van grote, vlakke tijdritten van tevoren opschrijven: Miguel Indurain. Alleen Tony Rominger wist hem een keer te kloppen. Lance Armstrong verloor ook zelden een tijdrit. Na zijn dopingbekentenissen verloor hij ze wel - op papier althans.

Dit stuk had natuurlijk moeten gaan over de twee spectaculairste tijdritten in de geschiedenis van de Tour. Over de slottijdrit in 1968, toen Jan Janssen de Belg Herman van Springel uit het geel reed. En die van 1989, toen Greg Lemond, uitgerust met ruimtehelm en ossekopstuur, Laurent Fignon klopte en de Tour met een verschil van 8 seconden won.

Dat scenario zal zich vandaag niet herhalen. Een man van 32 die in 2007 in de Tour debuteerde en toen voorlaatste werd, die in een Tour nooit hoger eindigde dan de 15de plaats in het algemeen klassement en die pas vorig jaar zijn eerste rit won (de proloog) gaat de Ronde van Frankrijk winnen. Ook best spectaculair eigenlijk.

In de rubriek Ongeschoren Benen schrijven fietsminnende Trouw-redacteuren Joris Belgers, Niels Markus en Koos Schwartz vanaf de bank over tourgerelateerde randzaken. Lees hier alles uit dit dossier.

