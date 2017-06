Een snelweg vol zonneauto's zullen we in Nederland nooit meemaken

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven presenteerden woensdag hun nieuwste zonneauto, de Stella Vie. Het is alweer de derde in de reeks. De vraag rijst wanneer een dergelijk gevaarte daadwerkelijk te koop zal zijn. Of is het slechts slimme marketing?

Voor de commercieel directeur van de universiteit is het antwoord op die vraag duidelijk. “Dit is een PR-machine op wielen”, lacht Bert-Jan Woertman tijdens de presentatie. De auto staat vol sponsoren die de studenten van materiaal en geld hebben voorzien. Geldschieters die binnenkort reclame kunnen maken aan de andere kant van de wereld.

De studenten nemen Stella Vie namelijk mee naar Australië. Daar doen ze mee aan de World Solar Challenge, een wedstrijd voor zonneauto’s die de universiteit al twee keer won. Daarna volgt nog een tour door Europa.

Veel aandacht voor de universiteit en sponsors dus. De machine kan dan ook wel wat.

Op het dak liggen 326 zonnecellen. Die zorgen ervoor dat de auto maximaal vijf passagiers meer dan 1000 kilometer verder brengt, mits de zon schijnt.

De Stella Vie kan bovendien stroom teruggeven aan het netwerk. Zo kan de auto in de zon opladen en elektriciteit verkopen aan het net wanneer de prijs hoog is. Wel zo handig voor mensen die deze zonneauto willen aanschaffen.

Maar dat is nou net het probleem. De Stella Vie wordt net als zijn twee voorgangers niet in productie genomen.

En zoveel zonnepanelen monteren op een gewone auto heeft niet zoveel zin. Bij een elektrische Tesla zou dat een druppel op een gloeiende plaat zijn. De Stella Vie kan zo ver rijden vanwege zijn aerodynamische vorm en het geringe gewicht.

Volgens auto-expert en hoogleraar robotica Maarten Steinbuch draait het allemaal om de kilo’s: “Een normale rolkooi, normale stoelen en een normaal stuur voegen allemaal gewicht toe aan een auto. Op dat vlak is de technologie nog niet ver genoeg ontwikkeld.”

Uitdaging Steinbuch denkt bijvoorbeeld niet dat de Stella Vie door een crashtest zou komen. “De uitdaging is om de constructie even licht als veilig te maken.” Een uitdaging die vijf oud-studenten van vorige Eindhovense zonneteams gretig aangaan. De ontwikkelingen bij traditionele autoproducenten gaan hen niet snel genoeg. Zij richtten begin dit jaar daarom Lightyear op. Dat bedrijf ontwikkelt een zonneauto voor commerciële verkoop. Volgens medeoprichter Koen van Ham hebben ze het concept voor de auto al klaar. Van Ham bezweert dat de auto betaalbaar gaat zijn: “De eerste versie van onze zonneauto zal ongeveer even duur zijn als de gemiddelde Tesla.” De actieradius wordt wel een stuk kleiner dan die van de Stella Vie. Maar nog steeds veel groter dan de gemiddelde elektrische auto die nu op de markt verkrijgbaar is, aldus Van Ham. Toch is het beeld van een Nederlandse snelweg vol zonneauto’s niet reëel, denkt Steinbuch. Daarvoor schijnt de zon hier simpelweg te weinig. De stekkerauto wordt in Nederland gemeengoed, volgens de professor. Eventuele zonnepanelen fungeren dan als extraatje, waardoor er minder accu’s nodig zijn en het gewicht van de auto verder omlaag gaat. En wanneer kunnen we die dan verwachten? Steinbuch: “Binnen nu en vijf jaar.”

