Een Rode Kruis-verpleegster die zes jaar geleden ontvoerd werd in Syrië, leeft misschien nog

De hulporganisatie koos er eerder voor de identiteit van de medewerkster uit Nieuw-Zeeland geheim te houden om haar leven zo min mogelijk in gevaar te brengen. Haar naam is nu bekendgemaakt in de hoop dat mensen de vrouw zullen herkennen.

Nu Islamitische Staat nagenoeg al zijn territorium verloren heeft, is er nieuwe hoop dat de vrouw gevonden gaat worden. Medewerkers van het Rode Kruis gaan al maanden met een foto van de vrouw langs de Koerdische vluchtelingenkampen in de hoop meer informatie over haar te verkrijgen.

De regering van Nieuw-Zeeland liet maandag weten niet blij te zijn met de publiciteit rond Akavi, omdat die haar veilighied in gevaar kan brengen. Maar het Rode Kruis hoopt juist dat die leidt tot nieuwe informatie over haar verblijfplaats.

Laatste gijzelaar

Akavi werkte als verpleegster en vroedvrouw voor de hulporganisatie in de stad Idlib in het noordwesten van Syrië. In oktober 2013 werd ze onderweg naar haar werk met twee Syrische collega’s ontvoerd.

Akavi is de laatst overgebleven westerse gijzelaar van IS waarvan niet bekend is of ze nog in leven is. De meeste gijzelaars van IS zijn vrijgelaten na het betalen van losgeld, van de rest heeft IS video’s van hun executie gemaakt.

Volgens het Rode Kruis en de regering van Nieuw-Zeeland zou Akavi in december nog gezien zijn in het dorp Sousa. Getuigen hebben verklaard dat ze niet langer in de gevangenis zat, maar voor IS in ziekenhuizen werkte.