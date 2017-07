Een reünie van stamgasten

In een toernooi zonder noemenswaardige verrassingen staan de Big Four voor het eerst sinds 2014 weer gezamenlijk in de vierde ronde van Wimbledon. Van de vier toonaangevende tennissers van de laatste decennia ontbrak Rafael Nadal vorig jaar in Londen en overleefde Novak Djokovic de derde ronde niet. Nu staan ook zij weer bij de laatste zestien, samen met de andere stamgasten Andy Murray en Roger Federer.

Wimbledon houdt zich als enige grand slam bij de plaatsing van de spelers niet stringent aan de wereldranglijst. Prestaties uit het verleden op gras worden ook meegewogen. Om die reden moest Stan Wawrinka, de nummer drie van de wereld, een stap terug doen ten faveure van Federer, de nummer vijf. Een goede beslissing. Wawrinka verloor al in de openingsronde, zijn Zwitserse landgenoot staat vandaag voor de vijftiende keer in ronde vier.

De All England Club hoopt natuurlijk dat vrijdag de twee gedroomde halve finales op het Centre Court worden gespeeld: Murray-Nadal en Djokovic-Federer. Zover is het echter nog lang niet: het is sinds 1995 niet meer voorgekomen dat de eerste vier geplaatste spelers daadwerkelijk de halve eindstrijd haalden. Destijds waren dat ook grote namen: Andre Agassi, Boris Becker, Goran Ivanisevic en Pete Sampras.

Het is vandaag aan twee ongeplaatste Fransen, een Luxemburgse grasspecialist en een oud-toptienspeler uit Bulgarije om een einde te maken aan de ambities van de topvier. Wie zijn zij en maken zij een kans? Hieronder worden zij in kort bestek even voorgesteld.

De Fransman sloeg in zijn carrière meer rackets kapot dan zijn idool uit het verleden Marat Safin

Benoit Paire Titelverdediger Murray krijgt te maken met Benoit Paire, wiens talent vaak geblokkeerd wordt door zijn ongetemde emoties. De 28-jarige in Genève neergestreken Fransman sloeg in zijn carrière meer rackets kapot dan zijn idool uit het verleden Marat Safin. Ook liet hij partijen soms gewoon lopen. Op Wimbledon laat Paire zich van zijn beste kant zien, hij verloor pas één set. Na het bereiken van zijn eerste vierde ronde in Londen werd hem vrijdag gevraagd of hij naar de wedstrijd van Murray, zijn mogelijke tegenstander, ging kijken. Nee, zei hij bijna achteloos, hij ging barbecuen met familie en vrienden. Murray en Paire speelden één keer eerder tegen elkaar, met de Brit als winnaar.

Adrian Mannarino Djokovic treft met de linkshandige Fransman Adrian Mannarino (26) de laagstgeklasseerde speler in de vierde ronde. De op Malta gehuisveste nummer 51 van de wereld versloeg in de derde ronde zijn landgenoot Gael Monfils. Mannarino moet in Londen een deel van zijn prijzengeld afstaan. In de partij tegen Yuichi Sugita botste hij bij het wisselen van baanhelft hard tegen een ballenjongen. De umpire gaf hem een waarschuwing voor onsportief gedrag en de All England Club legde hem een boete op van bijna 8000 euro. Mannarino zei dat het een ongelukje was en vond de straf belachelijk. Ballenjongens zijn hier kennelijk belangrijker dan spelers, mopperde hij. Onderlinge balans tegen Djokovic: 5-0 voor de Serviër.

Gilles Müller Nadal tegen Gilles Müller (34) wordt een confrontatie tussen twee linkshandige spelers en de Luxemburger is een gevaarlijke klant op gras. De beroemdste inwoner van Reckange, een dorp met 588 inwoners in het kanton Mersch, won vorige maand in Rosmalen en haalde de halve finales op Queens. Na zestien jaar proftennis pakte Müller in januari in Sydney zijn eerste titel. Zijn spel is gebaseerd op zijn service en hij meldt zich graag aan het net. In de derde ronde tegen de Brit Aljaz Bedene sloeg hij in één game vier aces op rij. Van de vijf partijen tegen Nadal won Müller één keer. Lang geleden, in 2005, maar wel op Wimbledon. Fe­de­rer-Di­mi­tro­v staat 5-0, maar nog nooit stonden zij tegenover elkaar op gras

Grigor Dimitrov Federer neemt het op tegen Grigor Dimitrov, die in het begin van zijn carrière al snel Baby Federer werd genoemd. Aanvankelijk toonde de 26-jarige Bulgaar zich gevleid door die bijnaam, gestoeld op dezelfde speelstijl van beide spelers. Later hing de vergelijking als een molensteen om de nek van Dimitrov, vooral toen de prestaties tegenvielen. Inmiddels heeft de ex-vriend van Maria Sjarapova de liefde voor het tennis weer gevonden. Hij staat elfde op de wereldranglijst, drie plaatsen lager dan zijn hoogste klassering in 2014. Dit jaar dwong hij Nadal in de halve finales van de Australian Open tot een spannende vijfsetter. Federer-Dimitrov staat 5-0, maar nog nooit stonden zij tegenover elkaar op gras.

Alle achtste finales mannen en vrouwen Een overvol programma vandaag op Wimbledon, met alle partijen in de vierde ronde van de mannen en de vrouwen. De indeling bij de mannen: Murray (GB/1) - Paire (Fra) Querrey (VS/24) - Anderson (ZA) Nadal (Spa/4) - Müller (Zwi/16) Bautista Agut (Spa/18) - Cilic (Kro/7) Raonic (Can/6) - A. Zverev (Dui/10) Dimitrov (Bul/13) - Federer (Zwi/3) Thiem (Oos/8) - Berdych (Tsj/11) Mannarino (Fra) - Djokovic (Ser/2) De indeling bij de vrouwen: Kerber (Dui/1) - Muguruza (Spa/14) Radwanska (Pol/9) - Koeznetsova (Rus/7) Ribarikova (Slw) - Martic (Kro) Vandeweghe (VS/24) - Wozniacki (Den/5) Konjuh (Kro/27) - V. Williams (VS/10) Ostapenko (Let/13) - Svitolina (Oek/4) Konta (GB/6) - Garcia (Fra/21) Azarenka (WRu) - Halep (Roe/2).

