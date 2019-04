Een rasretailer aan het roer bij Blokker, maar die moet zijn enige kans wel pakken

De winkels van Blokker en Big Bazar hebben een nieuwe eigenaar. Het is investeerder Michiel Witteveen, de topman van Blokker Holding b.v.

Het kwakkelende Blokker staat sinds november te koop. Er hebben zich volgens het bedrijf verschillende kandidaat-kopers gemeld. De holding had echter het meeste vertrouwen in haar eigen topman. “De aandeelhouder was op zoek naar een ondernemende koper die de verlieslatende formules terug naar winstgevendheid en groei kan leiden”, meldt het winkelbedrijf.

Met de overname wordt Witteveen eigenaar van huishoudwarenhuis Blokker, de discountwinkels van Big Bazar en de franchiseformule van Blokker-zusje Marskramer. In Nederland heeft Blokker circa 5400 medewerkers met 352 eigen vestigingen en 77 franchisevestigingen. In België en Luxemburg werken nog eens 670 medewerkers voor Blokker, dat er 128 winkels heeft. Big Bazar heeft 1600 medewerkers en 133 winkels. De Marskramer-formule wordt door zelfstandig ondernemers gerund, zogeheten franchisers. “Met deze voorgenomen overname behouden de winkelformules hun prominente positie in het straatbeeld in Nederland en België en betreden ze een volgende fase in hun rijke geschiedenis”, stelt het winkelbedrijf.

Het zit Witteveen in de genen om een strategie voor de lange termijn te bedenken, dat kun je van de meeste investeerders niet zeggen Cor Molenaar, retaildeskundige

Zwaar verlies In die volgende fase moet Blokker (opgericht in 1896) zich volgens retaildeskundige Cor Molenaar richten op een combinatie van onlineverkoop en hogere opbrengsten uit de stenen winkels. Die leden in 2017 nog een zwaar verlies van 344 miljoen euro. “Een combi van online en offline is de enige kans voor Blokker om te overleven. Dat betekent nog meer inzetten op winkelen met je smartphone, op geavanceerde klantenkaarten en op digitale bestelzuilen. Met de online-aanpak boekt Blokker al successen, meer dan concurrenten Action en Hema.” De resultaten van de Blokker-winkels blijven daarentegen achter. Het concern heeft al tientallen filialen afgestoten en een grote operatie om de winkels te verfrissen kan als mislukt worden beschouwd. Molenaar: “De relevantie van dit type winkels daalt.” Dat de familie Blokker de zaak nu overdoet aan oer-detaillist Michiel Witteveen (zijn opa was de man die damesmodeketen Witteveen groot maakte) vindt Molenaar positief: “Het is gunstig dat de familie bereid is hem te ondersteunen. Als retailer zit het Witteveen in de genen om een strategie voor de lange termijn te bedenken, dat kun je van de meeste investeerders niet zeggen.” De nieuwe eigenaar zal ook investeringen doen, meldt Blokker Holding. Hoeveel en waarvoor is onduidelijk. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. Vakbond CNV reageerde verheugd op de witte rook bij Blokker. Bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen meent dat er weer muziek in Blokker zit: “Voor al die mensen is dit belangrijk nieuws, omdat het al zo lang rondzong dat het niet goed ging met het bedrijf. Nu gloort er een nieuwe toekomst.”

