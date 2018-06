Een pump met een rode zool is opeens heel duur geworden

De Franse schoenontwerper Christian Louboutin kreeg vanochtend vanuit Luxemburg een onverwacht steuntje in de rug in zijn strijd tegen Van Haren. De Nederlandse schoenenketen zette zes jaar terug een damesschoen met rode zool en hoge hakken in de schappen. Die kostte minder dan tien procent dan de ruim 500 euro die Louboutin rekent.

De rode zool bestaat niet uitsluitend uit de vorm, aldus het hof

Louboutin oordeelde dat die te veel lijkt op zijn eigen schoen, iconisch gemaakt door onder anderen popster Madonna en de serie 'Sex and the City'. De zaakwaarnemer van de Franse ontwerper was zo gis geweest om de rode zool als merk te deponeren. Een gekleurde vorm is helemaal geen merk, reageerde de advocaat van Van Haren voor de Haagse rechtbank, waar de zaak na veel getouwtrek was terechtgekomen.

Omdat het hier om Europese wetgeving gaat, besloot de Nederlandse rechter de kwestie, voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Daar leek Van Haren in februari aan de winnende hand, toen de advocaat-generaal bij het hof oordeelde dat een gekleurde vorm inderdaad niet kan worden ingeschreven als merk. Deze adviezen worden in de regel opgevolgd, maar vandaag oordeelden de Europese rechters toch anders. De rode zool bestaat niet uitsluitend uit de vorm, aldus het hof.

De Haagse rechtbank moet nu een definitief oordeel geven, maar voor Louboutin lijkt de zaak er bepaald niet slechter op geworden sinds gisteren. Van Haren wil niet reageren, maar bevestigt wel dat de schoen met rode zool al langer niet meer is te krijgen bij de winkelketen.