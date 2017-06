Een primeur: Real Madrid wint Champions League voor de tweede keer op rij

Het was voor Real Madrid de zesde eindzege in de Champions League. Ook in de Europa Cup won het team zes keer. In beide toernooien is Real Madrid recordhouder. Juventus verloor ondertussen voor de vijfde keer de finale van de Champions League. In 1996 wist de club wel te winnen van Ajax.

Real Madrid kwam al voor de pauze op een voorsprong te staan. Uiteindelijk wist Christiano Ronaldo twee keer te scoren. De overige twee doelpunten werden gemaakt door Casemiro en invaller Marco Asensio .

Real Madrid kreeg zijn eerste kans op scoren in de twintigste minuut en dat was meteen goed voor een doelpunt. Daarmee was het nog geen gelopen race voor het team. In de 27ste minuut zorgde Mario Mandzukic van Juventus voor gelijkspel.

Na de pauze bleek Real Madrid de betere ploeg. Na een uur lukte het de Spaanse spelers om opnieuw de voorsprong te pakken na een doelpunt van Casemiro. Drie minuten later zorgde Ronaldo opnieuw voor een doelpunt. In de laatste minuut kwam daar nog eens een doelpunt bij van invaller Marco Asensio.

Dubbele winst voor Ronaldo Voor Ronaldo stond de avond niet alleen in het teken van de winst tegen Juventus. Met de twee doelpunten die hij vanavond scoorde wist hij ook de topscorerstitel van de Champions League binnen te slepen. In het Champions League-seizoen 2016/2017 maakte Ronaldo in totaal twaalf doelpunten. De Portugees ging Lionel Messi voorbij op de ranglijst die op elf treffers stond. Het is de zesde keer dat Ronaldo topscorer is geworden van het kampioenenbal. De laatste vijf Champions League-seizoenen was Ronaldo steeds de meest trefzekere speler. Nooit eerder deed iemand hem dat na. Ronaldo heeft voor de vierde keer de koningsklasse van het Europese clubvoetbal gewonnen. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met Clarence Seedorf, Xavi, Andrés Iniesta and Lionel Messi.

