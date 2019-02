Een presentje voor de Grieken: het minimumloon gaat omhoog

Het minimumloon in Griekenland ging vrijdag omhoog van 586 naar 650 euro. Tegelijkertijd is het minimumjeugdloon van 510 euro afgeschaft. Volgens de regering profiteren zo’n 880.000 Grieken van de maatregelen. Critici vragen zich af of de Griekse economie, die de weg omhoog weer heeft gevonden, deze forse stijging van 11 procent wel kan dragen.

Zeven jaar geleden werd het minimumloon nog met 22 procent gekort. Dat was een van de voorwaarden van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het lenen van de miljarden euro’s die Griekenland overeind moesten houden. De verlaging maakte arbeid goedkoper en daarmee de Griekse economie meer concurrerend.

Inmiddels is Griekenland van het leningeninfuus en groeit de economie dit jaar met ongeveer 2 procent. “Nu hebben we de mogelijkheid om beleid te voeren dat onze strategische doelen vormgeeft”, zei premier Alexis Tsipras over de maatregel die hij van historische betekenis noemde. Oftewel: we kunnen de pijn van jarenlang bezuinigen verzachten.

IMF stemt in De verhoging van het minimumloon is hoger dan zijn eigen adviseurs hadden aangeraden. De EU en het IMF hebben ingestemd, al zetten ook die in op een lagere stijging. De instellingen verstrekken sinds augustus weliswaar geen geld meer, maar houden nog wel toezicht op het Griekse begrotingsbeleid, omdat zij op termijn hun miljarden terug willen zien. Economen en werkgevers zijn niet enthousiast. Hogere arbeidskosten zijn slecht voor de concurrentiepositie als zij niet gepaard gaan met een evengrote groei van de productiviteit. Zij waarschuwen voor een averechts effect: als de regering de heffingen op arbeid niet verlaagt, kan de verhoging van het minimumloon tot nieuwe ontslagen of faillissementen leiden. Sinds 2013 is de Griekse werkloosheid gedaald van 28 naar iets minder dan 19 procent. Tsipras heeft echter andere zorgen: zijn linkse partij Syriza staat in de peilingen ruim achter op die van conservatieve rivaal Nieuwe Democratie. De lokale en Europese verkiezingen van mei komen in zicht, maar wellicht ook al de voor Tsipras belangrijkere nationale verkiezingen. Die zijn op zijn laatst in oktober.

Hopen op steun De kans is echter groot dat de premier de rit niet uitzit. Hij leidt een minderheidskabinet sinds afgelopen maand zijn coalitiepartner zich terugtrok, uit onvrede over het akkoord met buurland Macedonië over de nieuwe naam van dat land. Tsipras moet nu bij elk wetsvoorstel hopen op steun van wisselende meerderheden, vooral met behulp van onafhankelijke parlementariërs. In het politiek gepolariseerde landschap is de kans groot dat dat een keer misgaat. Met dat in het achterhoofd is de verwachting dat Tsipras snel meer maatregelen voorstelt om kiezers te paaien. Daaronder een wet die een deel van de huiseigenaren moet beschermen tegen huisuitzetting als zij de hypotheek niet meer kunnen betalen.

Meer goed nieuws Tsipras had meer goed nieuws te melden deze week. Griekenland leende 2,5 miljard euro op de financiële markten, en dat was voor het eerst sinds het land financieel weer op eigen benen staat. De uitgave van staatsobligaties was zelfs drie keer overtekend. Een andere positieve ontwikkeling kwam van het toerisme, met ongeveer een vijfde van het bbp de kurk waarop de Griekse economie drijft. Vorig jaar bezochten meer dan 32 miljoen vakantiegangers Griekenland, nog eens twee miljoen meer dan de branche eerder had voorspeld. De inkomsten stegen ruim 8 procent. Onder andere de hoofdstad wint aan populariteit onder vakantiegangers. Dit en begin volgend jaar openen maar liefst tien nieuwe luxe hotels hun deuren in het centrum van Athene. Tegelijkertijd houdt de regering zich aan de met de internationale toezichthouders afgesproken begrotingsoverschotten. Maar critici wijzen erop dat dat onder meer gebeurt door stevig te bezuinigen op geplande investeringen. Die dragen op lange termijn bij aan duurzame economische groei. Verhogingen van pensioenen en minimumloon zijn weliswaar populair bij kiezers, maar leveren economisch weinig op.