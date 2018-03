Een portie hondesaté is maar wat gewild in Indonesië

Hoewel hondevlees altijd al gegeten werd in Indonesië - vooral door christelijke minderheden in Noord-Sulawesi, Noord-Sumatra en op de Molukken - is er de laatste jaren sprake van een toename van de consumptie van hondevlees, zeggen hondenbelangengroepen. Dit in tegenstelling tot andere Aziatische landen, zoals China, waar het eten van hond juist is afgenomen.

Wairah, de eigenaresse van het eethuisje Sengsu Batul, vertelt dat het merendeel van haar klanten hond eet omdat ze denken dat het gezond is. Zo zou het bijvoorbeeld diabetes en astma voorkomen, en mannen denken ‘mannelijker’ te worden en een hoger libido te krijgen door het eten van hondevlees. “Maar sommige mensen vinden de smaak van hondevlees ook gewoon lekker of eten het vanwege de proteïne.”

De hond slachten met verdoving kan niet, want daar wordt het vlees taai van, aldus Wairah.

Hondevlees smaakt als een combinatie van schape- en varkensvlees. Het is mals, zacht vlees met een vaste structuur. De Nederlandse Karin Franken van het Jakarta Animal Aid Network, een organisatie die pleit voor het afschaffen van het eten van hondevlees, woont al 23 jaar in Indonesië. “Het eten van hondevlees is zonder meer toegenomen in Indonesië”, zegt ze, “en het geschiedt op grote schaal.”

Slachten Officiële overheidscijfers bestaan niet. In Solo, een stad in Midden-Java, is het eten van hond op dit moment ontzettend populair, schrijft de krant Jakarta Post. Daar zouden elke dag 1200 honden verorberd worden. Wairah vertelt dat ze om de dag zes nog levende honden aangeleverd krijgt van ‘een hondenboerderij in de bergen’ op drie uur rijden van de stad. In haar achtertuin wachten de honden vastgebonden op hun einde. Ze betaalt 400.000 roepia (24 euro) voor een grote hond en 250.000 roepia (15 euro) voor een kleintje. De dieren worden door Wairah zelf geslacht: “Ik sla ze met een houten stok een paar keer op hun kop en daarna snijd ik de hals door.” De hond slachten met verdoving kan niet, want daar wordt het vlees taai van, aldus Wairah. Tekst loopt door onder de afbeelding Bu Wairah: “Als ik me er slecht onder zou voelen, zou ik geen geld kunnen verdienen.” Voor hondsdolheid, een dodelijke infectieziekte, is ze niet bang: zodra ze ziet dat schuim uit hun bek komt, gebruikt ze de honden niet. © Marianne Slegers Medelijden heeft ze niet. “Als ik me er slecht onder zou voelen, zou ik geen geld kunnen verdienen.” Voor hondsdolheid, een dodelijke infectieziekte, is ze niet bang: zodra ze ziet dat schuim uit hun bek komt, gebruikt ze de honden niet. Als ik het per ongeluk een weekje oversla, voel ik me ontzettend moe. Dan weet ik: ik moet weer hondevlees eten. Maar volgens activiste Franken ligt rabiës wel degelijk op de loer. “Veel honden die in Jakarta worden gegeten, zijn gestolen of van straat gehaald in andere delen van Java of zelfs op Bali. Dit brengt een groot gezondheidsrisico met zich mee. Jakarta mag dan rabiësvrij zijn, dit geldt niet voor andere delen van Java. Het is een kwestie van tijd voordat hondsdolheid weer uitbreekt in Jakarta.”